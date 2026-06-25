Ao vivo... Reação inesperada do técnico da Escócia após o gol de três do Brasil

O técnico da seleção da Escócia, Steve Clark, se retirou da entrevista concedida após a decepcionante derrota de sua equipe por 3 a 0 para o Brasil, na madrugada desta quinta-feira, na Copa do Mundo de 2026.
Graças a dois gols de Vinícius Júnior e outro de Matheus Cunha, o Brasil garantiu a vitória que lhe assegurou a liderança do Grupo C.
O sonho da Escócia na Copa do Mundo ainda não acabou, mas o fato de ter sofrido três gols pode ter um impacto devastador sobre suas esperanças de chegar às oitavas de final do torneio.
A Escócia ficou em terceiro lugar no seu grupo, com três pontos e saldo de gols de -3, sabendo-se que as oito melhores equipes que ficarem em terceiro lugar entre os 12 grupos se classificam para a próxima fase.
A Escócia terá agora que aguardar os jogos da última rodada em todos os grupos para definir sua situação final na Copa do Mundo de 2026.
Pouco depois da partida, Clark concedeu uma entrevista à “BBC Sport” em uma entrevista televisiva pós-jogo, e ficou claro que ele ainda se sentia frustrado com a forma como a derrota ocorreu.
Segundo o jornal inglês “Metro”, ele respondeu à primeira pergunta do entrevistador: “Nós mesmos complicamos as coisas. É só isso.”
E acrescentou: “Nós lhes demos os gols e a partida. É decepcionante”.
Quando perguntaram a Clark como ele via o que aconteceria enquanto a Escócia aguardava o desfecho, ele não teve mais nada a dizer e respondeu: “Não consigo nem pensar nisso. Desculpe, não consigo nem pensar nisso”, antes de sair repentinamente da entrevista.
Clark havia esclarecido, no início do torneio, que não gosta de entrevistas realizadas logo após o jogo, no campo, imediatamente após o apito final.
Após a derrota por 1 a 0 para o Marrocos, Clark disse, em uma entrevista que durou 40 segundos: “Não sei por que fazemos isso”.