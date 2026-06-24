Ao lado do Marrocos e da Argélia... a Inglaterra acrescenta a Gana à sua lista recorde na Copa do Mundo

A seleção da Inglaterra ampliou seu recorde na Copa do Mundo, após empatar sem gols com Gana (0 a 0) ontem, terça-feira, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, elevando para 13 o número de partidas que terminaram sem gols na história do torneio — o maior número entre todas as seleções.

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A primeira dessas partidas foi contra o Brasil na edição de 1958, antes que o mesmo resultado sem gols se repetisse contra a Bulgária na Copa do Mundo de 1962 e, posteriormente, contra o Uruguai durante a competição de 1966, segundo a rede de estatísticas “Opta”.

Na edição de 1982, a seleção inglesa registrou dois empates sem gols: o primeiro contra a Alemanha Ocidental e o segundo contra a Espanha, antes de empatar com o mesmo placar contra o Marrocos na Copa do Mundo de 1986.

Além disso, o confronto da Inglaterra contra a Holanda na Copa do Mundo de 1990 terminou sem gols, antes que o resultado se repetisse contra a Nigéria na edição de 2002 e, posteriormente, contra a Portugal na Copa do Mundo de 2006.

A edição de 2010 registrou um empate sem gols entre a Inglaterra e a Argélia, enquanto o confronto contra a Costa Rica na Copa do Mundo de 2014 terminou com o mesmo placar.

A seleção inglesa voltou a empatar sem gols contra os Estados Unidos na Copa do Mundo de 2022, antes de adicionar à lista o jogo contra Gana na edição de 2026.



