Um lance de arbitragem gerou grande polêmica durante a partida entre Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Al-Shamal, do Catar, pela Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O Al-Hilal perdeu para o Al-Shamal pelo placar de 3 a 1, nesta terça-feira, no estádio Al-Bayt, em Al-Khor, na terceira rodada da fase de liga da competição asiática.

No início do segundo tempo, os jogadores do Al-Hilal reclamaram a aplicação de um cartão vermelho para Nassim Ben Issa, jogador do Al-Shamal, alegando que ele teria puxado o cabelo do astro francês Simon Boabre no meio-campo, o que foi recusado pelo árbitro.

O especialista em arbitragem egípcio Mohamed Kamal Richa apoiou a decisão do árbitro da partida e afirmou que o jogador do Al-Shamal não merecia receber cartão vermelho por essa falta.

Richa disse, em declarações ao jornal saudita "Al-Riyadhiah": "No lance em que Nassim Ben Issa, jogador do Al-Shamal do Catar, puxou o cabelo de Simon Boabre, jogador do Al-Hilal, o contato começou com um agarrão na camisa, antes de a mão de Ben Issa chegar à ponta do cabelo de Boabre no fim do contato, com um puxão leve, sem efeito e sem força".

E concluiu: "Pode-se criticar o árbitro por não ter mostrado o cartão amarelo merecido ao jogador do Al-Shamal por conta do agarrão, mas a infração não chega a ser passível de expulsão".

Vale lembrar que o brasileiro Vinícius Júnior, astro do Real Madrid, foi expulso pelo mesmo motivo durante o confronto contra o Villarreal, na oitava rodada do Campeonato Espanhol.