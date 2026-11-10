O Al-Merrikh anunciou que vai levar a disputa pelo título da temporada passada do Campeonato Sudanês ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), em um cenário semelhante ao que ocorreu no famoso caso entre Marrocos e Senegal na final da Copa Africana de Nações de 2025, cuja decisão está prevista para o final de novembro deste ano.

O Al-Merrikh havia perdido para o Al-Hilal por 1 a 0 no clássico do Campeonato Sudanês, em julho passado, mas o clube apresentou um protesto oficial alegando a irregularidade da participação de alguns jogadores naturalizados nas fileiras do Al-Hilal.

Após análise do caso, a comissão de recursos decidiu considerar o Al-Hilal derrotado no clássico e conceder o título ao Al-Merrikh.

Porém, o Al-Hilal anunciou mais cedo nesta terça-feira que a comissão de recursos da Federação Sudanesa aceitou o pedido de revisão apresentado pelo clube, anulando a decisão anterior que havia concedido os pontos do clássico ao Al-Merrikh e, consequentemente, sagrando o time azul campeão da competição.

Por sua vez, o Al-Merrikh divulgou um comunicado em sua conta no Facebook, no qual rejeitou a última decisão da comissão de recursos e anunciou a intenção de levar o caso ao CAS.

O texto do comunicado do Al-Merrikh foi o seguinte:

"O Al-Merrikh Sporting Club anuncia sua rejeição categórica à decisão da comissão de recursos recém-formada, que determinou a aceitação do pedido de análise apresentado pelo outro clube e a anulação da decisão anterior, que havia determinado o direito do Al-Merrikh ao título do Campeonato da Primeira Divisão, reafirmando assim seu apego a todos os seus direitos e conquistas, e sua rejeição a quaisquer procedimentos que os reduzam.

A decisão causa estranheza ao conselho, especialmente porque a comissão de recursos anterior não se limitou a emitir sua decisão a favor do Al-Merrikh, mas também elogiou, em seus fundamentos, o recurso apresentado pelo clube, deixando isso explícito em suas atas, o que levou a Federação Sudanesa a realizar alterações no regulamento de situação dos jogadores com base no que a comissão concluiu no tratamento do caso. Fato que torna o recuo dessa decisão objeto de questionamento jurídico.

Os pontos de interrogação em torno da última decisão aumentam, considerando que o clube recebeu uma notificação oficial da federação informando a transferência do caso ao Tribunal Arbitral do Esporte Internacional (CAS), com base na reclamação apresentada pelo outro clube sob o número A/12688. Isso levanta questionamentos fundamentais sobre a base jurídica e processual da reapreciação do caso perante a comissão de recursos, após a notificação das partes sobre a transferência da disputa ao tribunal internacional.

Com base em tudo isso e à luz da última decisão, a diretoria do Al-Merrikh tomou sua decisão e resolveu levar o caso ao Tribunal Arbitral do Esporte Internacional (CAS), dando continuidade a todos os procedimentos jurídicos necessários, apoiando-se na experiência do clube e em suas vivências anteriores perante o tribunal, e valendo-se de competências jurídicas especializadas, em defesa de seu direito ao título até que a decisão final seja proferida.

Nesse sentido, o conselho, a torcida do clube, seus símbolos, suas estrelas, sua mídia e todos os seus setores dirigem uma mensagem clara à Federação Sudanesa de Futebol: o Al-Merrikh é um clube popular e de liderança, com sua história, seu prestígio e sua base estendida dentro e fora do Sudão, e por isso não aceitará que seus direitos sejam violados ou que suas capacidades sejam reduzidas.

Cabe à federação cumprir suas responsabilidades na gestão da competição com justiça, ética e imparcialidade, além de aplicar os regulamentos sem discriminação ou seletividade.

Reafirmamos nos termos mais fortes que o Al-Merrikh não ficará de braços cruzados diante de quaisquer procedimentos que afetem seus direitos, não aceitará a imposição de um fato consumado nem a manipulação de suas conquistas, e enfrentará isso com todos os meios jurídicos e institucionais disponíveis.

E à fiel torcida do Al-Merrikh, o conselho afirma que os direitos do clube não são objeto de negociação ou concessão, e que seguirá pelo caminho da lei até o fim. Que quem está atrás de nós seja nosso apoio, e o compromisso entre nós é jamais recuar".