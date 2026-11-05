Mohsen Saleh, ex-presidente do comitê de planejamento do Al Ahly, pediu que Mohamed Salah, estrela do Trabzonspor da Turquia, assuma o comando da seleção do Egito nas próximas três partidas.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) decidiu suspender o técnico da seleção do Egito, Hossam Hassan, e seu irmão gêmeo Ibrahim Hassan, diretor da seleção, por três partidas cada um, após os acontecimentos que marcaram o jogo entre o Egito e a Argentina na Copa do Mundo.

Hossam Hassan e Ibrahim Hassan desfalcarão a seleção do Egito nas duas partidas diante do Malawi, na terceira e na quarta rodadas das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, marcadas para os dias 13 e 17 de novembro, além da partida contra Angola em março de 2027.

Mohsen Saleh escreveu em uma publicação em sua conta oficial na rede social "X": "Quem comandará a seleção depois da suspensão da comissão técnica por três partidas?".

E prosseguiu: "A Federação Internacional proíbe o suspenso de estar presente nos vestiários ou no túnel dos jogadores antes ou durante a partida.

Ou de estar no banco de reservas ou na área técnica, ou de ter contato direto, ou de ir até os jogadores ou falar com eles diretamente no gramado".

O ex-treinador do Egito completou: "Salah como diretor técnico interino da seleção do Egito. Diante da falta de tempo, ele é o mais adequado para comandar a seleção nas próximas três partidas. Salah tem as qualidades

pessoais e técnicas para cumprir a missão".

E concluiu: "Há exemplos de estrelas que uniram o jogar e o comandar. Dalglish (Liverpool), Gullit e Vialli (Chelsea), Giggs (Manchester United) e George Weah (Libéria)".