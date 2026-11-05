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Traduzido por

Ao estilo de Giggs e Juliet: proposta surpreendente para Mohamed Salah assumir o comando da seleção do Egito

Egito x Malawi
Egito
Malawi
Africa Cup of Nations Qualification
Alanyaspor x Trabzonspor
Alanyaspor
Trabzonspor
Campeonato Turco
M. Salah
H. Hassan
R. Giggs
R. Gullit
Egito
Malaui
Turquia
Wales
Países Baixos

"Ele tem as características pessoais e técnicas para cumprir a missão"

Mohsen Saleh, ex-presidente do comitê de planejamento do Al Ahly, pediu que Mohamed Salah, estrela do Trabzonspor da Turquia, assuma o comando da seleção do Egito nas próximas três partidas.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) decidiu suspender o técnico da seleção do Egito, Hossam Hassan, e seu irmão gêmeo Ibrahim Hassan, diretor da seleção, por três partidas cada um, após os acontecimentos que marcaram o jogo entre o Egito e a Argentina na Copa do Mundo.

Hossam Hassan e Ibrahim Hassan desfalcarão a seleção do Egito nas duas partidas diante do Malawi, na terceira e na quarta rodadas das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, marcadas para os dias 13 e 17 de novembro, além da partida contra Angola em março de 2027.

Mohsen Saleh escreveu em uma publicação em sua conta oficial na rede social "X": "Quem comandará a seleção depois da suspensão da comissão técnica por três partidas?".

Próximas partidas
ALS

ALS

Campeonato Turco

08 de nov. de 2026

TRS

TRS

EGY

EGY

Africa Cup of Nations Qualification

13 de nov. de 2026

MWI

MWI

E prosseguiu: "A Federação Internacional proíbe o suspenso de estar presente nos vestiários ou no túnel dos jogadores antes ou durante a partida.

Ou de estar no banco de reservas ou na área técnica, ou de ter contato direto, ou de ir até os jogadores ou falar com eles diretamente no gramado".

 O ex-treinador do Egito completou: "Salah como diretor técnico interino da seleção do Egito. Diante da falta de tempo, ele é o mais adequado para comandar a seleção nas próximas três partidas. Salah tem as qualidades

pessoais e técnicas para cumprir a missão".

E concluiu: "Há exemplos de estrelas que uniram o jogar e o comandar. Dalglish (Liverpool), Gullit e Vialli (Chelsea), Giggs (Manchester United) e George Weah (Libéria)".

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