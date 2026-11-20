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A primeira temporada do astro francês Antoine Griezmann na MLS terminou nesta sexta-feira, muito antes do previsto.

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Segundo o jornal Sport, o Orlando City, clube de Griezmann, se despediu da repescagem preliminar da Conferência Leste.

O Cincinnati eliminou o Orlando City, apesar de Griezmann ter sido titular e disputado a partida inteira, mas ele não conseguiu chegar às fases eliminatórias.

Griezmann viu o Orlando City sofrer dois gols que viraram o jogo em dois momentos decisivos: o primeiro pouco antes do fim do primeiro tempo e o segundo logo no reinício da etapa final.

O Orlando City saiu na frente no placar, com um gol de Ojeda em contra-ataque antes da meia hora de jogo.

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No entanto, o brasileiro Evander marcou duas vezes e impôs a Griezmann o primeiro golpe desde sua chegada aos Estados Unidos, em julho passado.

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O gol de empate saiu de pênalti, aos 43 minutos, antes de o próprio Evander completar a virada aos 49. Depois, Samuel Gidi marcou o terceiro gol, que definiu o placar final de 3 a 1, aos 85 minutos, eliminando o Orlando City da repescagem preliminar e marcando um encontro nas fases eliminatórias com o Nashville, líder da classificação e principal favorito na disputa.

Do outro lado, o Inter Miami de Lionel Messi, que já garantiu a classificação, se prepara para enfrentar o Columbus Crew nas oitavas de final, nos dias 22 e 28 de novembro.

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Voltando a Griezmann, o meia francês encerra a primeira metade de sua primeira temporada na MLS.

Griezmann terminou seu primeiro ano no Orlando City com números de jogador de alto nível: marcou 15 gols e deu 7 assistências em 23 partidas disputadas, além de ter sido eleito a contratação da temporada e de ter recebido o prêmio de jogador do mês referente a outubro e novembro.