Ao contrário de Jesus: Postecoglou dá razão a Cristiano Ronaldo no capítulo final

O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al Nassr, recebeu um novo impulso moral de seu técnico australiano Ange Postecoglou, que elogiou sua condição física e mental e afirmou que o jogador está na melhor forma possível antes do aguardado duelo contra o Nefchi, do Uzbequistão, pela Liga dos Campeões da Ásia Elite.

As declarações do treinador voltaram a colocar os holofotes sobre o astro português, após a crise que ele viveu recentemente com seu compatriota Jorge Jesus, técnico da seleção de Portugal, por causa da divergência sobre sua participação durante a data Fifa.

Postecoglou disse na entrevista coletiva antes da partida: "Cristiano Ronaldo está bem mental e fisicamente, e vocês o viram na última partida, na qual jogou os 90 minutos e marcou um gol. Por isso, tenho certeza de que ele está em boa forma".

Esse elogio ganha importância especial para o capitão do Al Nassr, que voltou ao seu clube depois de um período conturbado com a seleção, mas respondeu dentro de campo marcando um gol na vitória por 3 a 0 sobre o Al Diriyah, na oitava rodada do Campeonato Saudita.

Próximas partidas ALN Liga dos Campeões da Ásia 14:15 NEF

Da crise com Jesus ao apoio de Postecoglou

Os detalhes da crise remontam ao jogo de Portugal contra a Noruega, quando Ronaldo permaneceu no banco de reservas durante toda a partida, apesar de já ter feito o aquecimento para entrar em campo.

Segundo o relato do capitão do Al Nassr, Jesus havia lhe informado da possibilidade de jogar por 30 minutos, mas não lhe deu a oportunidade, o que provocou a irritação do astro português e abriu as portas para uma desavença que posteriormente evoluiu para sua saída do centro de treinamento da seleção antes do confronto com a Dinamarca.

Leia também: En-Nesyri no banco dos réus: e o motivo é Yassine Bounou!

A crise não parou na decisão de não escalá-lo, já que Ronaldo revelou depois que a divergência incluiu também o que havia sido combinado a respeito do esclarecimento da situação à imprensa, e acusou Jesus de descumprir suas promessas duas vezes.

Em contrapartida, o treinador negou a existência de um acordo desse tipo, afirmando que as decisões sobre as escalações obedecem à sua visão técnica. Assim, a questão deixou de ser apenas a exclusão de um jogador de uma partida e se transformou em uma divergência pública sobre promessas, confiança e a forma de lidar com um dos maiores astros do futebol.

Após seu retorno ao Al Nassr, Ronaldo pareceu determinado a devolver o foco ao seu desempenho, pois foi titular contra o Al Diriyah e marcou um gol na vitória por 3 a 0, em uma partida na qual mostrou vigor físico e uma presença ofensiva marcante.

Isso deu a Postecoglou uma base clara para elogiar a prontidão do jogador, em vez de se preocupar com a polêmica que o acompanhou nos últimos dias.