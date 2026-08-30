Antognoni dispara: "Eu, ao contrário de Batistuta, Baggio e Rui Costa, nunca traí a Fiorentina"

Ídolo da Fiorentina, Giancarlo Antognoni confiou à Ansa suas reflexões no dia seguinte à festa pelos 100 anos do clube, da qual participaram centenas de ex-jogadores e ex-treinadores da Viola, entre eles Batustuta, De Sisti, Rui Costa, Dunga, Prandelli e Terim, mas não o capitão histórico do clube, ainda assim aclamado por Giuseppe Commisso durante sua fala. Na ocasião, o presidente da Fiorentina reiterou que a camisa número 10, exibida em uma vitrine no meio do campo, foi aposentada para esta temporada justamente em homenagem a Antognoni, «um campeão que representa a parte mais nobre do nosso passado, gosto muito de você», acrescentando que quer encontrá-lo nos próximos dias.





«Ouvi, vi, me disseram, mas a decisão de não participar do centenário amadureceu há cinco anos, não quando acordei ontem de manhã. Eu jamais teria deixado a Fiorentina, era diretor técnico, trabalhava junto com o então diretor-geral Barone e o diretor esportivo Pradè, embora depois, aos poucos, eu tenha ficado isolado, então em certo momento me propuseram outro cargo, nas categorias de base. Até poderia ter me interessado, mas não naquele momento. Aquela proposta foi como me colocar porta afora. Foi então que decidi que não iria ao centenário da Fiorentina».





«Que fique claro: eu gostaria de ter participado por respeito aos torcedores e a essas cores. Mais do que todos, eu deveria estar lá, porque, ao contrário de Batistuta, Baggio e Rui Costa, nunca traí a Fiorentina, nunca quis deixá-la. Quero que os florentinos saibam disso, ficaria triste se pensassem que tudo isso dependeu de mim. Encontro para esclarecimento? Por que só agora, depois de cinco anos de silêncio?».