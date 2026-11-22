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Anthony Correia foi demitido do FC Utrecht com efeito imediato, informou o clube em seus canais oficiais. O treinador de 44 anos é responsabilizado pelos maus resultados na Eredivisie.

Correia chegou do Telstar cercado de grandes expectativas, depois de levar o clube à Eredivisie e mantê-lo na primeira divisão. Em Utrecht, porém, seu trabalho rendeu bem menos.

Após 13 partidas, o Utrecht ocupa uma decepcionante 15ª posição, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. O time venceu somente três jogos, empatou três e perdeu sete. As últimas três partidas pelo campeonato terminaram em derrota. O revés em casa diante do SC Cambuur (2 a 3), na noite de sábado, foi a gota d'água.

"Depois do período com Ron Jans, precisávamos procurar um novo treinador", disse o diretor técnico Jordy Zuidam nos canais oficiais do clube. "Dentro do clube, todos concordavam que Anthony era o melhor candidato. Ele e sua comissão técnica fizeram de tudo, desde o primeiro dia, para que desse certo."

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"Sabíamos que esse processo levaria tempo e demos esse tempo uns aos outros. Ao longo dele, sempre tentamos olhar além dos resultados."

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"Houve momentos em que sentimos, juntos, que as coisas estavam caminhando na direção certa, mas uma melhora consistente acabou não acontecendo. Por isso, por mais difícil que seja, tomamos essa decisão", afirmou Zuidam.

Além dos maus resultados, houve muitas críticas à tática e ao esquema adotados por Correia. O estilo de jogo que funcionou tão bem no Telstar teria bem menos sucesso no estádio Galgenwaard.

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Além de Correia, o auxiliar técnico Gertjan Tamerus também foi dispensado. Natural de Haarlem, ele trabalhava como auxiliar de Correia desde meados de 2024.

"O FC Utrecht agradece a Correia e Tamerus pela dedicação e deseja a ambos muito sucesso no restante de suas carreiras", concluiu o clube, que iniciou a busca por um substituto definitivo.