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Anthony Correia (44) falou à imprensa pela primeira vez desde sua demissão do FC Utrecht. O simpático técnico participou de um evento para patrocinadores do time amador RKVV Velsen.

Pieter de Waard, ex-diretor-geral do Telstar, e Anthony Correia, ex-técnico dos Leões Brancos participaram de uma conversa franca durante o encontro.

“Os meses no FC Utrecht foram bons, mas a ruptura dói demais, é claro”, disse Correia em sua primeira declaração desde a demissão do clube de Utrecht.

A declaração foi publicada pelo veículo local IJmond360, que também esteve presente no evento, onde Correia afirmou esperar um rápido retorno ao trabalho como técnico.

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“Espero um novo desafio em breve”, afirmou o técnico recém-demitido, substituído no Utrecht por Mark Otten, ao menos por enquanto.

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Otten era técnico do Jong FC Utrecht e, alguns anos atrás, fez o curso de treinadores da federação holandesa de futebol junto com Correia. Agora, é seu substituto.

A dolorosa derrota em casa para o SC Cambuur (2 a 3) acabou custando o cargo a Correia. Após a última rodada, o FC Utrecht ocupa a 15ª posição na Eredivisie.

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Sob o comando de Correia, o FC Utrecht perdeu sete dos primeiros 13 jogos do campeonato. As três derrotas mais recentes vieram contra o Telstar, candidato ao rebaixamento, o NEC, que enfrenta dificuldades, e o Cambuur, recém-promovido.

Diante disso, a direção do clube considerou necessário agir. Otten assume interinamente, embora o diretor técnico Jordy Zuidam não descarte que ele venha a se tornar o novo técnico definitivo.