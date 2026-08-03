"Antes, todos me disseram a mesma coisa": Thomas Müller brinca após triunfo histórico

"Antes, todos me diziam a mesma coisa: o recorde era de 72 pontos, e ninguém vai bater isso tão cedo", escreveu Thomas Müller em sua newsletter por e-mail: "Pensei comigo: então ele vai ter que cair agora."

No fim das contas, o atacante de 36 anos do Vancouver Whitecaps acertou dez dos 11 alvos, chegou a 79 pontos e, assim, bateu o recorde com folga. "Faltaram cinco pontos para o máximo. Quase fico feliz por isso. Caso contrário, eles teriam que pensar em um novo desafio. Se a pontuação máxima só puder ser igualada, então não fica mais tão emocionante."

A Shooting Challenge faz parte da MLS All-Star Skills Challenge e tradicionalmente acontece na véspera do MLS All-Star Game. Nela, jogadores selecionados da MLS precisam acertar o maior número possível de alvos dentro e ao redor do gol em um determinado tempo.

Vancouver Whitecaps voltou mal da pausa da Copa do Mundo

A melhor marca até então pertencia ao brasileiro Evander, do FC Cincinnati, estabelecida no ano passado. Depois da atuação de gala de Müller, o antigo recordista, que também estava presente, pôde participar novamente, fora da disputa oficial, e de fato também chegou aos 79 pontos.

Na NBA, as skills challenges são um conceito consagrado. "Muita gente conhece o formato do basquete, principalmente o Dunk Contest. É um destaque bem legal e, no futebol, é no mínimo tão divertido quanto. Especialmente quando se vence", escreveu Müller. "Do que mais gostei no formato foi isto: é descontraído, e você vê os jogadores por um outro lado. A personalidade deles aparece bem."

Na MLS, a campanha do Whitecaps desde a interrupção pela Copa do Mundo tem sido irregular: nos três primeiros jogos, o líder da Conferência Oeste somou apenas dois pontos. Müller marcou de pênalti o gol de empate no 1 a 1 com o Los Angeles FC, na madrugada de domingo.



