O Al Ittihad começou a preparar seu novo jogador colombiano, Richard Ríos, para participar do aguardado clássico contra o rival tradicional, o Al Nassr, antes mesmo de sua chegada à Arábia Saudita.

O Al Ittihad anunciou, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, a contratação de Richard Ríos, que chega por empréstimo do Benfica até o fim da atual temporada, sem cláusula de compra, segundo revelaram relatos da imprensa.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que o Al Ittihad vai trabalhar para preparar Ríos para participar do clássico, apesar de o anúncio de sua contratação ter ocorrido apenas 72 horas antes da partida.

O Al Ittihad recebe o Al Nassr depois de amanhã, sábado, no estádio Al Inma, em Jidá, pela quinta rodada da Liga Roshn Saudita.

O jornal esclareceu que o jogador de 26 anos chegará ao Aeroporto Internacional Rei Abdulaziz, em Jidá, na noite desta quinta-feira, para se juntar aos treinamentos do time.

Assim que chegar, Ríos se dirigirá à sede do Al Ittihad para passar por testes de campo, nesta quinta-feira e amanhã, sexta-feira, a fim de confirmar sua capacidade de participar da partida contra o Al Nassr.

Ríos tornou-se o quarto meio-campista contratado pelo "Decano" na atual janela de transferências de verão, depois dos sauditas Rakan Kaabi, do Al Feiha, e Mokhtar Ali, do Al Ettifaq, além do senegalês Dion Lopy, do Almería, da Espanha.

O astro colombiano jogou apenas uma temporada pelo Benfica, ao qual se juntou vindo do Palmeiras no verão passado, tendo disputado 51 partidas por diferentes competições, nas quais conseguiu marcar 8 gols e ainda deu 6 assistências.