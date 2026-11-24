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O jogador da seleção alemã tem sido decisivo para os Reds, e isso não surpreende uma lenda do clube.

A lenda do Liverpool Steven Gerrard elogiou as atuações recentes de Florian Wirtz com a camisa dos Reds. "Como camisa 10 que gosta de atuar nos espaços entre as linhas, você precisa de jogadores que corram nas costas da defesa. Acho que agora ele tem esses jogadores no time", disse Gerrard no podcast Overlap. Ele se referia a jogadores de ataque do Liverpool como Bradley Barcola, Alexander Isak e Victor Munoz, que, ao lado de Wirtz, foram responsáveis pelos resultados recentes dos Reds.

Wirtz marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 3 a 1 sobre o Crystal Palace e repetiu o feito na vitória por 4 a 0 sobre o Manchester United no último fim de semana. "Eu disse, de fato, que Wirtz precisava render mais", lembrou Gerrard. "Mas não estava entre os que estavam dispostos a descartá-lo e simplesmente desistir dele. Eu já tinha visto o suficiente antes mesmo de ele assinar com o Liverpool", afirmou, referindo-se às grandes atuações de Wirtz, entre elas as que teve na conquista do título da Bundesliga pelo Bayer Leverkusen.

O jogador de 23 anos chegou ao Liverpool em 2025 por uma quantia recorde de 125 milhões de euros e, de início, teve dificuldades em sua temporada de estreia irregular pelos Reds. Nas últimas semanas e meses, porém, vem ganhando cada vez mais ritmo e também se destacou recentemente pela seleção alemã nos jogos da Liga das Nações.

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Ao todo, Wirtz soma três gols e seis assistências em 16 jogos oficiais pelo time de Anfield nesta temporada. Pela Alemanha, já disputou 50 partidas e marcou 15 gols.

Na quarta-feira, o Liverpool visita o Club Brugge pela Champions League, antes do clássico contra o Everton, fora de casa, no domingo.