Antes do duelo europeu: Yamal manda recado ao Saint-Germain com mensagem de 3 palavras

Lamine Yamal, astro do Barcelona, enviou uma mensagem ao Paris Saint-Germain antes do aguardado confronto entre as duas equipes, amanhã, terça-feira, na Liga dos Campeões da Europa.

O Paris Saint-Germain recebe o Barcelona amanhã, terça-feira, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Esta partida é extremamente importante, e Lamine Yamal sabe que estará sob enorme pressão para apresentar uma atuação de destaque. O ponta de 19 anos fez um início de temporada excepcional, marcando 9 gols e dando 10 assistências em 11 partidas.

Lamine Yamal chegou à capital francesa ao lado de seus companheiros do Barcelona nesta segunda-feira, repleto de confiança.

Próximas partidas PSG Liga dos Campeões 15:00 BAR Assistir

Em um momento registrado por seu companheiro Jules Koundé em sua conta no Snapchat, Yamal enviou uma mensagem ao Paris Saint-Germain, dizendo: "Paris, estou chegando!".