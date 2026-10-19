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Antes do duelo europeu: Yamal manda recado ao Saint-Germain com mensagem de 3 palavras

PSG x Barcelona
PSG
Barcelona
Liga dos Campeões
J. Kounde
L. Yamal
França
Espanha

Lamine estará sob enorme pressão

Lamine Yamal, astro do Barcelona, enviou uma mensagem ao Paris Saint-Germain antes do aguardado confronto entre as duas equipes, amanhã, terça-feira, na Liga dos Campeões da Europa.

O Paris Saint-Germain recebe o Barcelona amanhã, terça-feira, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

 Esta partida é extremamente importante, e Lamine Yamal sabe que estará sob enorme pressão para apresentar uma atuação de destaque. O ponta de 19 anos fez um início de temporada excepcional, marcando 9 gols e dando 10 assistências em 11 partidas.

Lamine Yamal chegou à capital francesa ao lado de seus companheiros do Barcelona nesta segunda-feira, repleto de confiança.

Em um momento registrado por seu companheiro Jules Koundé em sua conta no Snapchat, Yamal enviou uma mensagem ao Paris Saint-Germain, dizendo: "Paris, estou chegando!".

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