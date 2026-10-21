Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
KimmichGetty Images
Traduzido por

Antes do duelo com o Arsenal, morte abala Kimmich

Bayern de Munique x Arsenal
Bayern de Munique
Arsenal
Liga dos Campeões
J. Kimmich
Alemanha
England

Ausência confirmada para a partida

Joshua Kimmich, estrela do Bayern de Munique e capitão da seleção da Alemanha, recebeu um duro golpe familiar antes do aguardado confronto contra o Arsenal pela Liga dos Campeões da Europa, após a morte de seu pai, Berthold, aos 57 anos, em decorrência de complicações de uma crise cardíaca repentina, segundo revelou o jornal alemão Bild.

O Bayern de Munique anunciou, nesta quarta-feira, a ausência de Kimmich no confronto contra o Arsenal, marcado para o estádio Allianz Arena, devido à morte de um membro próximo de sua família, sem revelar sua identidade, em respeito à privacidade do jogador e de seus familiares.


No entanto, o jornal Bild confirmou, citando fontes do círculo próximo ao jogador, que a morte foi de seu pai, Berthold, que foi um dos maiores apoiadores dele ao longo de toda a sua carreira no futebol.

O pai de Kimmich: o primeiro apoiador em sua carreira

Berthold teve um papel importante na construção da carreira do filho desde a infância, fazendo questão de apoiá-lo e incentivá-lo em seus primeiros passos no mundo do futebol, e o levava regularmente à cidade de Stuttgart para acompanhar jogos e treinos, apesar das longas distâncias que a família percorria.

Kimmich traçou seu caminho em seguida por Stuttgart e Leipzig, antes de se transferir para o Bayern de Munique, tornando-se um dos maiores meio-campistas do mundo e assumindo posteriormente a capitania da seleção alemã.

Bayern apoia seu jogador em seu momento difícil

O Bayern de Munique enviou uma mensagem de apoio ao seu jogador, afirmando em comunicado oficial: "Todo o Bayern de Munique está ao lado de Joshua Kimmich, manifestando suas mais profundas condolências".

Kimmich havia faltado ao treino final da equipe, na terça-feira, por motivos pessoais, antes de o clube confirmar sua exclusão da lista da partida contra o Arsenal, que a equipe alemã disputa no âmbito das competições da Liga dos Campeões da Europa

O Bayern de Munique pediu respeito à privacidade do jogador e de sua família durante este período difícil, num momento em que a equipe sente a falta de um de seus elementos mais importantes antes do aguardado confronto europeu.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google