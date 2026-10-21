Joshua Kimmich, estrela do Bayern de Munique e capitão da seleção da Alemanha, recebeu um duro golpe familiar antes do aguardado confronto contra o Arsenal pela Liga dos Campeões da Europa, após a morte de seu pai, Berthold, aos 57 anos, em decorrência de complicações de uma crise cardíaca repentina, segundo revelou o jornal alemão Bild.

O Bayern de Munique anunciou, nesta quarta-feira, a ausência de Kimmich no confronto contra o Arsenal, marcado para o estádio Allianz Arena, devido à morte de um membro próximo de sua família, sem revelar sua identidade, em respeito à privacidade do jogador e de seus familiares.





No entanto, o jornal Bild confirmou, citando fontes do círculo próximo ao jogador, que a morte foi de seu pai, Berthold, que foi um dos maiores apoiadores dele ao longo de toda a sua carreira no futebol.

O pai de Kimmich: o primeiro apoiador em sua carreira

Próximas partidas FCB Liga dos Campeões 15:00 ARS Assistir

Berthold teve um papel importante na construção da carreira do filho desde a infância, fazendo questão de apoiá-lo e incentivá-lo em seus primeiros passos no mundo do futebol, e o levava regularmente à cidade de Stuttgart para acompanhar jogos e treinos, apesar das longas distâncias que a família percorria.

Kimmich traçou seu caminho em seguida por Stuttgart e Leipzig, antes de se transferir para o Bayern de Munique, tornando-se um dos maiores meio-campistas do mundo e assumindo posteriormente a capitania da seleção alemã.

Bayern apoia seu jogador em seu momento difícil

O Bayern de Munique enviou uma mensagem de apoio ao seu jogador, afirmando em comunicado oficial: "Todo o Bayern de Munique está ao lado de Joshua Kimmich, manifestando suas mais profundas condolências".

Kimmich havia faltado ao treino final da equipe, na terça-feira, por motivos pessoais, antes de o clube confirmar sua exclusão da lista da partida contra o Arsenal, que a equipe alemã disputa no âmbito das competições da Liga dos Campeões da Europa

O Bayern de Munique pediu respeito à privacidade do jogador e de sua família durante este período difícil, num momento em que a equipe sente a falta de um de seus elementos mais importantes antes do aguardado confronto europeu.