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O Al-Hilal recuperou uma "vítima" da seleção saudita antes do aguardado confronto contra o Al-Ettifaq, pela Saudi Pro League.

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O Al-Hilal visita o Al-Ettifaq no próximo sábado, no estádio do adversário, em Dammam, pela 13ª rodada da Saudi Pro League.

A 72 horas da partida, o Al-Hilal publicou em sua conta oficial no "X" um comunicado no qual informou que o lateral-direito Mohammed Mahzari participou da primeira parte do treino coletivo e, em seguida, deu continuidade ao seu programa de reabilitação.

Mahzari se lesionou enquanto estava com a seleção saudita, durante a última Data FIFA, neste mês de novembro, depois de atuar por poucos minutos no amistoso contra a Coreia do Sul, que terminou com vitória da Arábia Saudita por 3 a 2.

Por causa da lesão, o lateral-direito desfalcou a seleção saudita na derrota por 2 a 1 para o Uzbequistão, em amistoso disputado em Doha, capital do Catar, e voltou a Riade, capital saudita, para receber tratamento.

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O jogador de 24 anos é um dos principais destaques do Al-Hilal na atual temporada e é peça fundamental para o italiano Simone Inzaghi, técnico da equipe. Sob o comando do treinador, ele disputou 15 partidas em todas as competições, com duas assistências e nenhum gol marcado.

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Com isso, o lado direito do Al-Hilal fica completo, já que o outro lateral-direito, Hamad Al-Yami, voltou aos treinos coletivos em meados deste mês de novembro, após se recuperar de uma longa lesão que durou 9 meses.

Al-Yami sofreu uma lesão na patela do joelho no confronto contra o Al-Taawoun, em 24 de fevereiro, em partida adiada da 10ª rodada da Saudi Pro League, e passou por cirurgia na Finlândia em março.

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Hamad Al-Yami voltou a participar dos treinos coletivos do Al-Hilal há cerca de 10 dias e aguarda uma oportunidade para voltar a entrar em campo nos próximos jogos.

O Al-Hilal chega ao duelo contra o Al-Ettifaq na liderança da Saudi Pro League, com 30 pontos, conquistados em 10 vitórias e uma única derrota, dois pontos à frente de Al-Qadsiah e Al-Nassr.

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Por outro lado, o time do técnico italiano Simone Inzaghi ocupa o terceiro lugar da zona Oeste da AFC Champions League Elite, com 10 pontos, somados em 3 vitórias, um empate e uma derrota, apenas 3 pontos atrás do líder, o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

O Al-Hilal tropeçou na última rodada da AFC Champions League Elite: mesmo abrindo 2 a 0 no placar, viu o Neftchi Fergana, do Uzbequistão, buscar o empate no segundo tempo, e a partida terminou empatada por 2 a 2.

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O Al-Hilal também avançou da fase de 32 avos de final da Copa do Rei, ao vencer o Al-Raed por 2 a 0, e se prepara para enfrentar o Al-Hazem na terça-feira, 12 de janeiro, pelas oitavas de final, na Kingdom Arena, em Riade, capital saudita.