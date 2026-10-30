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FC Salzburg v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

Antes do dérbi da raiva, Milan renova o contrato de seu craque até 2031

Milan x Inter de Milão
Milan
Inter de Milão
Campeonato Italiano
C. Pulisic
Itália
EUA

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O Milan anunciou a renovação do contrato de seu astro norte-americano Christian Pulisic por cinco anos, o que o manterá no clube italiano até 2031, numa decisão que confirma o desejo do clube de contar com os serviços de uma de suas principais peças ofensivas.

O Milan revelou a renovação do contrato por meio de suas contas nas redes sociais, com a frase: "A missão do Capitão América com a camisa rossonera continua".

Pulisic havia entrado no último ano de seu contrato anterior, depois de ter se juntado ao Milan em 2023, vindo do Chelsea.

O jornal "The Athletic" noticiou, no dia 28 de outubro, que as negociações entre as duas partes haviam chegado a um estágio avançado em relação ao acordo por um novo contrato.

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31 de out. de 2026

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Pelos termos do novo contrato, o jogador receberá um salário-base garantido de 6,5 milhões de euros, valor que pode subir para um total de 10 milhões de euros (11,14 milhões de dólares) caso sejam alcançados os prêmios e incentivos acordados.

As negociações só haviam começado em 23 de setembro, apesar de a diretoria do clube italiano ter deixado claro, durante a janela de transferências de verão, que o atacante não estava à venda, isso após o interesse do New York City FC em contratá-lo.

O Milan anunciou, na sexta-feira, a extensão do contrato do jogador, afirmando que o novo acordo "reflete um compromisso mútuo de construir sobre o progresso alcançado juntos nos últimos anos, com a ambição de continuar evoluindo, conquistar novas realizações e escrever mais capítulos inesquecíveis na história do clube".

No aspecto técnico, Pulisic marcou dois gols e deu uma assistência nas nove partidas que disputou em diferentes competições nesta temporada, isso após se recuperar de uma fratura por estresse em sua perna, sofrida durante o confronto das oitavas de final da Copa do Mundo.

O jogador participou de quatro partidas durante o torneio sediado pelos Estados Unidos em conjunto com outros dois países, antes de a seleção norte-americana ser eliminada da competição pela Bélgica, antes de chegar às quartas de final.

Desde que se juntou ao Milan, vindo do Chelsea em 2023, Pulisic disputou 143 partidas com a camisa do time italiano, nas quais marcou 44 gols e deu 28 assistências. Na temporada passada, marcou 10 gols em 34 partidas, apesar de ter sofrido várias lesões musculares.

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