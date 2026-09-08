Antes do confronto europeu: Enrique coloca Yaya Touré diante da pergunta espinhosa

O espanhol Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, falou sobre o marfinense Yaya Touré, técnico do eslovaco Slovan Bratislava, antes do confronto entre as duas equipes, no estádio Parque dos Príncipes, amanhã, quarta-feira, pela primeira rodada da fase inicial da Liga dos Campeões da Europa.

O treinador parisiense compartilhou suas ideias sobre o início de Touré como técnico do Slovan, ao dizer: "Quando ele era jogador do Barcelona, eu treinava as equipes de base e depois a equipe reserva. Era um jogador de altíssimo nível. E adquiriu experiência como auxiliar técnico".

E acrescentou, segundo o que noticiou a rede francesa "Foot Mercato": "O Slovan é a sua primeira experiência. Vi uma equipe que gosta de ter a posse de bola. Ele aproveita a experiência que teve no Barcelona e no Manchester City".

E Enrique questionou: "Veremos amanhã se ele vai mostrar a mesma tendência ofensiva ou se vai pender mais para a defesa".

E prosseguiu: "Você tem que saber como administrar as coisas. Os jogos fora de casa são sempre difíceis. Quando você joga em casa, há coisas que podem ajudá-lo. Mas todo jogo é complicado. Você tem que pressionar o máximo possível".

Vale lembrar que o Paris Saint-Germain foi campeão das duas últimas edições da Liga dos Campeões da Europa, sob o comando de seu treinador Luis Enrique.

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