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Grande elogio a um ex-companheiro de equipe

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Ousmane Dembélé, estrela do Paris Saint-Germain, elogiou um dos principais destaques do Manchester City antes do aguardado confronto entre as duas equipes na Liga dos Campeões, destacando sua posição diferenciada, às vésperas do duelo marcado para a noite de quarta-feira.

O Paris Saint-Germain visita o Manchester City amanhã, quarta-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões, em um confronto duro no qual a equipe francesa busca manter seu bom início europeu, enquanto os donos da casa esperam ampliar sua sequência de vitórias.

Dembélé falou durante a coletiva de imprensa da partida sobre Gianluigi Donnarumma, atual goleiro do Manchester City, que já atuou com a camisa do Paris Saint-Germain: "Minha relação com ele é excelente, conversamos sempre. Para mim, ele é o goleiro número um do mundo".

E acrescentou a estrela do Paris Saint-Germain: "Ele é excepcional e um amigo muito bom, um goleiro incrível, capaz de mudar o rumo de qualquer partida".

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As declarações de Dembélé vêm antes de um jogo especial para Donnarumma, que se transferiu para o Manchester City em 1º de setembro de 2025, após passar quatro anos no Paris Saint-Germain, antes do fim de sua relação com o clube francês em meio a um clima difícil.

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Sobre o duelo aguardado, Dembélé disse: "É um grande jogo contra uma equipe muito boa e jogadores diferenciados. Não será fácil, mas vamos nos preparar bem para conquistar os três pontos".

O astro da equipe francesa explicou que o confronto não é decisivo neste momento da temporada, mas ressaltou o desejo de seu time de vencer todas as partidas.

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Ele também afirmou que o Paris Saint-Germain não busca enviar uma mensagem aos demais concorrentes na Europa por meio desta partida, explicando que a temporada ainda é longa e que o time terá outros jogos difíceis nas próximas semanas.

Dembélé também falou sobre seu companheiro Désiré Doué, elogiando suas qualidades e seu potencial: "Doué é um dos jogadores mais talentosos do mundo. Conhecemos sua capacidade de marcar gols e de driblar, é um jogador incrível e tem uma grande carreira pela frente, apesar de já ter marcado em uma final de Liga dos Campeões. Terá um futuro brilhante".

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