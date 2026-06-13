Antes do confronto contra o Marrocos... Alisson causa dor aos torcedores do Liverpool com uma confissão difícil

O goleiro brasileiro Alisson Becker colocou-se em uma situação delicada com a torcida do Liverpool ao fazer uma declaração inesperada que pode irritá-la, poucas horas antes do tão aguardado jogo da seleção brasileira contra o Marrocos, na estreia de ambas as equipes na Copa do Mundo de 2026.

A ausência de Alisson Becker no gol foi uma das principais características da lamentável temporada passada do Liverpool. Os torcedores dos Reds viram Giorgi Mamardashvili e Fredy Woodman mais do que gostariam durante o período em que Alisson ficou fora por lesões. Uma doença, seguida de uma lesão no tendão da coxa, deixou o goleiro brasileiro fora dos gramados por vários meses.

Com o início da Copa do Mundo, onde Alisson se prepara para defender a meta da seleção brasileira, ele admitiu que algumas partidas que perdeu na primavera foram para garantir sua forma física para a competição.

Ele conversou com o tradicional jornal brasileiro O Estado de S.Paulo, dizendo: “Estou 100% pronto (para a Copa do Mundo). Minha ausência nos jogos do Liverpool fez parte do plano para garantir que eu estivesse pronto para a Copa do Mundo”.

E acrescentou: “Todos sabem que tirei um período de descanso antes da Copa do Mundo, mas também por causa do meu grande desejo de chegar à Copa do Mundo em plena forma. Eu já disse antes: o importante é como chegamos à Copa do Mundo”.

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Ousadia sem precedentes!

O site Liverpool Offside comentou: “É claro que isso vai irritar a torcida do Liverpool (contra Alisson), já que eles sabiam o quanto o time precisava de sua liderança defensiva quando a equipe estava desmoronando nas últimas semanas. O fato de ele se sentir à vontade para admitir isso publicamente é mais um forte indício de que ele pode estar de saída neste verão”.

E concluiu: “É também mais uma prova da incapacidade de Arne Slot de mobilizar os jogadores em torno de sua visão. É difícil imaginar um jogador sob o comando de Jürgen Klopp fazendo isso, ou mesmo que o fizesse, falando abertamente sobre isso à mídia.”

Até agora, o nome de Alisson tem sido associado a uma transferência para a Juventus, mas é provável que nenhuma grande negociação seja concluída até o fim da Copa do Mundo ou a eliminação do Brasil do torneio.

E se Alisson for para a Itália ou qualquer outro lugar, a questão será se a comissão de transferências do Liverpool e o novo técnico Andoni Iraola confiam em Mamardashvili para substituir Alisson, ou se vão procurar em outro lugar por um novo goleiro.