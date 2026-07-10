Antes do confronto contra a Noruega... Um incidente estranho abala o elenco da Inglaterra na Copa do Mundo

A Federação Inglesa de Futebol anunciou que irá investigar um incidente ocorrido no centro de imprensa da seleção dos Três Leões, em Kansas City, na quinta-feira, depois que um homem invadiu o local empunhando uma barra de ferro, o que levou à intervenção das autoridades locais.

A equipe do técnico Thomas Tuchel se prepara para disputar a partida das quartas de final da Copa do Mundo no próximo sábado contra a seleção da Noruega, antes de viajar da região do Meio-Oeste para a cidade de Miami, no estado da Flórida, na véspera do confronto.

De acordo com a rede “ESPN”, a seleção da Inglaterra realizou seu treino na tarde de quinta-feira na vila “Swab Soccer Village”, localizada a cerca de meio milha do centro de imprensa instalado em um prédio comunitário.

Devido a esse treino, nenhum jogador da seleção inglesa nem membro da comissão técnica estava presente no local do incidente quando um homem que parecia estar perturbado entrou no centro de imprensa carregando uma barra de ferro.

O indivíduo foi retirado do local e entregue à polícia local, enquanto a Federação Inglesa se prepara para analisar os detalhes do incidente.

A seleção da Inglaterra espera retornar às suas instalações em Kansas City na próxima semana, antes de disputar a semifinal da Copa do Mundo contra a Argentina ou a Suíça.

A seleção inglesa enfrenta a Noruega, liderada pelo atacante do Manchester City Erling Haaland, que já marcou 7 gols até agora nesta edição da Copa do Mundo.

O capitão da seleção inglesa, Harry Kane, marcou 6 gols durante o torneio atual, enquanto a seleção dos “Três Leões” mantém seu histórico invicto em 5 partidas disputadas até agora na América do Norte.