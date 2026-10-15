Antes do confronto com o Neom: o Al Nassr se livra da maldição do Golfo 27

O Al Nassr se livrou da maldição da Copa do Golfo Arábico, a "Gulf Cup 27", poucos dias antes do aguardado confronto contra o Neom na Roshn Saudi League.

O Al Nassr se prepara para enfrentar o Neom na próxima terça-feira, no estádio Al Awwal Park, na capital saudita, Riade, pela décima rodada da Roshn Saudi League.

Poucos dias antes da partida, o jornalista saudita Ali Al Anzi confirmou o retorno de Abdulelah Al Amri, zagueiro do Al Nassr, aos treinamentos, após a lesão que sofreu no período recente.

Al Amri havia se lesionado durante sua participação com a seleção da Arábia Saudita na "Gulf Cup 27", título conquistado pela equipe saudita na terça-feira antepassada, após a vitória por 2 a 0 sobre a seleção dos Emirados Árabes Unidos na partida final.

Próximas partidas ALN Campeonato Saudita 14:00 NEO

Desde o fim do torneio, o jogador de 29 anos desfalcou o Al Nassr nos dois últimos jogos: contra o Al Diriyah, pela oitava rodada da Roshn Saudi League, e depois contra o uzbeque Neftchi, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League da Ásia Elite.

O retorno de Al Amri representa um reforço importante para o clube da capital, especialmente porque o técnico australiano Ange Postecoglou conta com ele como titular, ao lado do francês Mohamed Simakan e do espanhol Íñigo Martínez.

Vale lembrar que o Al Nassr ocupa a terceira colocação na tabela do Campeonato Saudita, com 19 pontos, dois atrás do líder Al Hilal e atrás do Al Qadsiah, segundo colocado, no saldo de gols.