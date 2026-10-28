Antes do confronto com o Chelsea, Carrick toma sua decisão sobre Bruno

Depois de a diretoria do clube definir a situação do técnico do Manchester United, Michael Carrick, chegou a vez do capitão da equipe, Bruno Fernandes.

O jornal Mirror afirmou que se espera o retorno de Bruno Fernandes à escalação do Manchester United esta semana, contra o Chelsea, na nona rodada da Premier League, com Michael Carrick preparando-se para virar a página do desentendimento entre ambos.

O meia-armador português havia sido cortado da escalação do Manchester United diante do Bournemouth após suas declarações posteriores à partida contra o Como. Desde então, dirigentes do clube, entre eles Omar Berrada e Jason Wilcox, mantiveram conversas sobre a situação de Carrick e decidiram conceder-lhe mais tempo para interromper a derrocada em Old Trafford, e parece que isso esclareceu a própria situação de Fernandes.

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Segundo o site "The Athletic", o clima em torno de Carrington parece caminhar para virar a página do desentendimento, o que pode permitir a Fernandes participar da partida desta semana contra o Chelsea.

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Ao explicar a ausência de Bruno Fernandes diante do Bournemouth, Carrick disse: "Ele está pronto e disponível, mas decidimos optar pela escalação com a qual jogamos hoje. Infelizmente, não conseguimos alcançar o resultado desejado".

O Manchester United perdeu por 3 a 0 para o Bournemouth na oitava rodada da Premier League, tornando sua situação ainda mais difícil na tabela de classificação, onde caiu para a 16ª posição, estacionado em 7 pontos conquistados com uma única vitória e 4 empates, enquanto a equipe perdeu 3 vezes.

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