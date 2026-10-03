Horas antes do aguardado confronto entre a seleção da Arábia Saudita e sua rival do Catar, a torcida saudita recebeu um impulso inesperado vindo de fora das arquibancadas, depois que os preparativos da partida tiveram uma iniciativa capaz de lhe dar mais espaço para criar um espetáculo arquibancadas excepcional.

Segundo o que informou o canal saudita "Al Arabiya", a Federação Catariana de Futebol decidiu abrir mão de sua posição na parte frontal das arquibancadas em favor da torcida saudita, em uma iniciativa que permite aos torcedores sauditas aproveitarem um espaço adicional durante a partida.

Essa iniciativa surge diante da preparação da torcida saudita para apresentar um tifo especial com os dizeres "Glória e Orgulho", já que ela busca montar o painel da torcida de uma forma à altura da importância do confronto, dando a ela uma presença marcante dentro das arquibancadas.

A posição nas arquibancadas é considerada um dos fatores importantes na execução do tifo, especialmente porque os painéis da torcida precisam de um espaço livre para que a mensagem visual apareça da forma desejada, o que faz com que a decisão da Federação Catariana de abrir mão de sua posição frontal seja um fator que ajuda a torcida saudita antes do início da partida.

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A torcida saudita espera aproveitar o espaço disponível para apresentar um dos momentos de torcida mais marcantes do torneio, especialmente porque a frase "Glória e Orgulho" carrega uma mensagem direta que reflete os sentimentos dos torcedores em relação à seleção e seu desejo de apoiá-la durante o confronto.

Dessa forma, a torcida saudita tem diante de si a oportunidade de apresentar uma cena excepcional nas arquibancadas, depois que a iniciativa catariana contribuiu para facilitar a execução do tifo "Glória e Orgulho", levando as atenções, antes do apito inicial, para o que as arquibancadas sauditas vão apresentar nesta decisão do Golfo.