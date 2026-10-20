O aguardado confronto entre Barcelona e seu anfitrião Paris Saint-Germain, hoje, não é apenas um duelo entre dois dos grandes do continente europeu, mas carrega consigo memórias inesquecíveis, entre uma noite histórica que continua gravada na memória da torcida catalã e os últimos anos, nos quais o time francês impôs sua superioridade nos confrontos diretos.

E antes do aguardado encontro no estádio Parc des Princes, o site oficial do Barcelona relembrou os principais momentos da rivalidade entre os dois times, evocando uma das maiores viradas do clube catalão na Liga dos Campeões da Europa, mas sem ignorar, ao mesmo tempo, uma verdade difícil que se traduz no êxito do Paris Saint-Germain em decidir os últimos confrontos eliminatórios entre as duas partes.





A noite do 6 a 1 que o Barcelona não esquece

O Barcelona voltou a lembrar o confronto histórico que travou com o Paris Saint-Germain na temporada 2016-2017, quando o time catalão protagonizou uma das viradas mais emocionantes da história da Liga dos Campeões da Europa.

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Após a derrota na ida por quatro gols a zero, o Barcelona conseguiu virar a mesa na volta, alcançando uma vitória pelo placar de 6 a 1, em uma partida que ficou marcada na memória graças ao gol decisivo de Sergi Roberto nos momentos finais, que deu ao time a vaga na próxima fase e incendiou as comemorações de sua torcida.

Mas aquela noite excepcional não impediu o Paris de escrever novos capítulos na história dos confrontos entre os dois times, depois que a correlação de forças mudou nos anos seguintes.

Reconhecimento

O site oficial do Barcelona não se limitou a evocar a famosa noite da remontada, mas apontou também que o Paris Saint-Germain decidiu os dois confrontos eliminatórios que reuniram os dois times nas temporadas 2020-2021 e 2023-2024.

Na temporada 2020-2021, o Barcelona deu adeus à competição diante do time francês nas oitavas de final, após perder a ida pelo placar de 4 a 1, antes de os dois times empatarem na volta sem gols.

Já na temporada 2023-2024, o confronto se renovou nas quartas de final, e o Barcelona conseguiu vencer a ida pelo placar de 3 a 2 em Paris, mas perdeu a volta pelo placar de 4 a 1, levando o time francês a garantir a classificação às semifinais.

E o confronto mais recente veio na temporada passada, quando o Paris Saint-Germain venceu o Barcelona pelo placar de 2 a 1 no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela fase de liga, dando continuidade aos resultados positivos do time francês diante de seu adversário catalão.

Disputa pela liderança e desfalques que atingem o Barcelona

E o novo confronto chega em meio a uma clara proximidade entre os dois times na tabela da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, já que cada um deles possui seis pontos após vencer as duas primeiras rodadas, e o Paris Saint-Germain figura na liderança por uma diferença de um gol no número de gols marcados, com os dois times empatados no saldo de gols em sete gols.

O Paris conquistou a vitória sobre o Slovan Bratislava pelo placar de 6 a 1, e depois superou o Manchester City pelo placar de 4 a 2, enquanto o Barcelona venceu o Feyenoord pelo placar de 5 a 1, e o Galatasaray pelo placar de 4 a 1.

Mas o time catalão sofreu baixas físicas antes do jogo, depois que Jules Koundé e Eric García se lesionaram diante do Real Betis, juntando-se a Andreas Christensen e Roony Bardghji na lista dos desfalques.

Em contrapartida, o Paris Saint-Germain não conta com Nuno Mendes, além do jovem goleiro Alessandro Lonjoni.















