O Barcelona recebeu um reforço de ânimo antes do aguardado confronto com o Galatasaray na Liga dos Campeões, com uma nova evolução no quadro de um de seus principais astros, apesar de permanecer a incerteza sobre a data de seu retorno aos jogos.

O site "Tribuna" informou que o brasileiro Raphinha voltou a treinar em campo, como parte de seu programa de recuperação da lesão que o afastou do time nas últimas semanas.





Raphinha havia retornado antecipadamente da data Fifa, depois de sofrer um pequeno edema no músculo da coxa direita, e desde então vem cumprindo um programa de treinos separado dos companheiros.

O departamento médico do Barcelona trata o caso do ponta brasileiro com cautela, diante de problemas musculares anteriores na mesma região, o que leva o clube a evitar pressa em seu retorno aos gramados antes de recuperar totalmente a condição física.

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Apesar da evolução positiva no processo de recuperação, Raphinha não viajará com a delegação do Barcelona para a Turquia, na preparação para o duelo com o Galatasaray marcado para terça-feira, de acordo com o que o relatório apurou com a rádio "Ser Catalunya".

O retorno do jogador aos treinos em campo representa um passo importante no caminho de sua recuperação, mas não significa que sua participação nas partidas esteja próxima, já que ele segue concentrado em recuperar a forma física antes de receber a luz verde para voltar às competições.

O Barcelona espera que a recuperação de Raphinha se complete o mais rápido possível, dada sua importância ofensiva e sua capacidade de fazer a diferença, especialmente com o calendário congestionado na próxima etapa.

Apesar da ausência confirmada na viagem para enfrentar o Galatasaray, seu retorno aos treinos dá ao time um indicativo positivo sobre o avanço na fase de recuperação, à espera da definição da data de seu retorno aos trabalhos com o grupo e às partidas oficiais.