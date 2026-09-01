O Al-Ittihad seguiu com suas contratações durante a atual janela de transferências de verão, poucos dias antes de disputar seu primeiro clássico na nova temporada, contra o rival tradicional Al-Nassr.

O Al-Ittihad se prepara para enfrentar o Al-Nassr no próximo sábado, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela quinta rodada do Campeonato Saudita Roshn.

E, 96 horas antes da partida, a rede "ESPN" revelou que o Benfica concordou com a transferência de seu meio-campista colombiano Richard Ríos para o Al-Ittihad durante a atual janela de transferências de verão.

A rede esclareceu que Ríos se juntará ao clube saudita por empréstimo de uma temporada, por um valor entre 3 e 4 milhões de euros, com o Al-Ittihad arcando integralmente com seu salário, sem a existência de uma cláusula que permita a recompra.

A contratação do meio-campista colombiano pelo Al-Ittihad acontece diante da necessidade de um novo reforço para essa posição, especialmente após o fracasso na contratação de vários jogadores recentemente, sendo o último deles Imam Ashour, craque do Al-Ahly egípcio.

Ríos será o terceiro jogador que o Al-Ittihad contrata para o meio-campo durante o atual mercado de verão, depois do senegalês Dion Lopy, do Almería espanhol, e do saudita Rakan Kaabi, do Al-Feiha.

O jogador de 26 anos deixará a equipe portuguesa após uma única temporada disputada em suas fileiras, quando chegou durante a última janela de transferências de verão, vindo do Palmeiras brasileiro por 16 milhões de euros.

Durante esse período, Richard Ríos participou de 51 partidas pelo Benfica em diferentes competições, nas quais conseguiu marcar 8 gols e ainda deu 6 assistências.