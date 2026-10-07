O Al Ahly conquistou uma grande vitória, enquanto o Zamalek foi derrotado, na primeira rodada da Copa da Capital do Egito, a "Copa da Liga", a poucos dias do clássico entre os dois.

O Estádio Internacional do Cairo recebe o confronto entre Zamalek e Al Ahly no próximo domingo, pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Egípcio da Primeira Divisão da temporada 2026-2027.

Na primeira partida, o Al Ahly conquistou uma grande vitória sobre o Petrol Assiut por 5 a 0, no jogo que reuniu as duas equipes no Estádio Al Salam nesta quarta-feira.

Os gols do Al Ahly foram marcados por Mohamed Magdy Afsha aos 2 minutos, Sofiane Bendebka aos 33 minutos, Hussein El Shahat, com dois gols, aos 58 e 60 minutos, e Omar Sayed Moawad aos 79 minutos.

Próximas partidas ZAM Premier League 13:00 AHL

Com esse resultado, o Al Ahly conquistou seus três primeiros pontos na liderança do Grupo 3, enquanto o Petrol Assiut permaneceu sem pontos.

O Al Ahly disputou a partida com uma escalação formada por reservas e alguns jogadores titulares, tendo em campo o goleiro Hamza Alaa, e à sua frente Tawfik Mohamed, Yassin Marei, Ashraf Dari, Ahmed Eid, Ali Mahmoud, Ahmed Reda, Afsha, Hussein El Shahat, Taher Mohamed Taher e Sofiane Bendebka.

Na segunda partida, o Zamalek sofreu uma dura derrota diante do Zed por 3 a 0, no estádio do Arab Contractors.

Ibrahim Salah, treinador geral do Zamalek, assumiu o comando da equipe branca, que jogou com uma escalação formada por jogadores jovens, além de Seif Farouk Gaafar, que estava afastado dos treinos havia um longo período.

Atuou no gol o jogador Mahmoud El Shennawy, e à sua frente Ezzat Mohamed, Ahmed Hossam, Khaled El Sayed, Mohamed Farag, El Sayed Osama, Ziad Medhat, Ahmed Safwat, Hossam Ashour El Taki, Seif Gaafar e Adham Hasib.

Os três gols do Zed foram marcados por Marwan Hagag aos 40 minutos e Ahmed Atef, com dois gols, aos 54 e 55 minutos, levando a equipe a conquistar 3 pontos que a colocaram na liderança do Grupo 1, enquanto o Zamalek ficou na lanterna da classificação sem pontos.