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Hussein Hamdy

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Antes do anúncio oficial... reforço do Barcelona preso no hotel de concentração

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O Barcelona está perto de anunciar oficialmente o seu segundo reforço do verão, aguardando que o alemão Karim Adeyemi, extremo direito de 24 anos, confirme a sua integração na equipa, tornando-se assim o segundo reforço do treinador Hans Flick para a temporada 2026-2027, depois de Anthony Gordon.

Adeyemi tinha chegado a acordo com o clube catalão na semana passada, mas a sua contratação ainda não adquiriu carácter oficial, e não parece provável que o negócio seja anunciado esta terça-feira, coincidindo com a chegada do presidente do clube, Joan Laporta, após ter acompanhado a final do Mundial no estádio. O jogador está obrigado a permanecer num hotel de Barcelona, à espera dos preparativos para a sua apresentação oficial, prevista para as próximas horas.

Segundo o jornal espanhol "Marca", Adeyemi chegou a Barcelona na passada quarta-feira, tendo realizado os exames médicos na quinta-feira.

O avançado alemão vai jogar no Barcelona nas próximas cinco temporadas, com o clube catalão a pagar ao Borussia Dortmund a quantia de 22 milhões de euros, além de outros 7 milhões de euros em variáveis possíveis.

Apesar de o negócio estar totalmente fechado, a confirmação oficial ainda não foi emitida.

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As fontes esclareceram que todos os indícios apontavam para a possibilidade de o anúncio ser feito hoje, mas a direção do clube catalão considera isso difícil, por não ter a certeza de dispor de tempo suficiente para organizar a agenda do evento, sobretudo com a chegada de Joan Laporta hoje a Barcelona, depois de ter acompanhado a final do Mundial.

Os departamentos administrativos do Barcelona garantem que o anúncio oficial será feito ao longo desta semana, sem qualquer dúvida a esse respeito.

Quanto aos preparativos para a sua apresentação, Karim Adeyemi aguarda notícias na companhia dos seus mais próximos no hotel habitual onde o Barcelona se hospeda, muito perto do estádio "Spotify Camp Nou".

O extremo direito, que vai disputar com Lamine Yamal um lugar no onze inicial do seu treinador Hans Flick, não pode juntar-se aos treinos coletivos com o Barcelona nem realizar treinos individuais nas instalações desportivas do clube, uma vez que ainda não assinou os contratos e não foi inscrito na Segurança Social.

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