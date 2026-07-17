Antes da final da Copa do Mundo, que está sob ameaça... Grandes jogos e eventos foram adiados devido à poluição do ar

Em meio às atuais preocupações com o impacto da fumaça dos incêndios florestais no Canadá sobre a final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, marcada para o próximo domingo no MetLife Stadium, em Nova Jersey, destacam-se vários casos anteriores em que partidas foram adiadas ou canceladas devido à deterioração da qualidade do ar ou à propagação de fumaça densa.

A segurança dos jogadores e dos torcedores é uma prioridade, o que pode levar os organizadores a tomarem decisões excepcionais.

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A Liga Iraniana é considerada uma das competições mais afetadas pela poluição do ar, especialmente na capital Teerã, que registra um aumento significativo nos níveis de poluição durante o inverno. Em dezembro de 2015, duas partidas da liga foram adiadas depois que o índice de qualidade do ar ultrapassou os limites aceitáveis internacionalmente, com base na recomendação das autoridades ambientais de evitar atividades esportivas.

Em novembro de 2019, decidiu-se adiar a partida do Persepolis contra o Nasaji, além de outra partida em Teerã, pelo mesmo motivo.

Essas situações se repetiram nos anos de 2024 e 2025, quando várias partidas importantes na capital foram canceladas, incluindo confrontos do Persepolis e do Esteghlal, depois que o índice de qualidade do ar atingiu níveis descritos como “insalubres” ou “perigosos”.

Além disso, as autoridades iranianas anunciaram, na época, o fechamento das escolas e a suspensão das atividades esportivas, em prol da saúde pública.

O impacto atual na liga americana

A Liga de Futebol dos Estados Unidos (MLS) decidiu, ontem, quinta-feira, adiar a partida entre o Chicago Fire e o Vancouver Whitecaps, que estava marcada para o Soldier Field, devido à fumaça dos incêndios florestais proveniente do Canadá e do norte do estado de Minnesota.

Estava prevista a presença de cerca de 40 mil espectadores na partida, que foi adiada para o dia 6 de outubro.

A agência “Associated Press” informou que a decisão foi tomada depois que a qualidade do ar atingiu níveis insalubres, o que levou a liga a agir para garantir a segurança dos jogadores e da torcida. No mesmo dia, também foi adiada a partida entre o Forge FC e o Pacific FC na Premier League canadense, pelo mesmo motivo.

Liga Feminina dos Estados Unidos

Em junho de 2023, a partida entre o New Jersey/New York Gotham e o Orlando Pride, na Liga Feminina dos Estados Unidos (NWSL), foi adiada depois que o índice de qualidade do ar atingiu 206, um nível classificado como “muito insalubre”.

A liga decidiu adiar a partida para agosto, em conformidade com sua política específica, que se baseia nos níveis do Índice de Qualidade do Ar (AQI) para tomar decisões sobre a realização ou o adiamento de partidas.

Fumaça das tochas... efeito semelhante

Embora a causa nos casos a seguir tenha sido a fumaça de tochas acesas pelos torcedores, e não a poluição do ar ou incêndios florestais, o impacto sobre a visibilidade e a segurança das jogadoras foi semelhante.

Em janeiro de 2025, a partida entre o Feyenoord e o Bayern de Munique, válida pela Liga dos Campeões, foi interrompida apenas 72 segundos após o início, devido à fumaça densa que obstruiu a visibilidade e impediu os jogadores de acompanharem a bola.

No mesmo mês, o início da partida entre o Real Madrid e o Brest, da França, na mesma competição, foi adiado por vários minutos devido à fumaça densa causada por tochas nas arquibancadas.

A FIFA e a possibilidade de adiamento

Apesar desses precedentes, não há indícios — até o momento — de que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) esteja considerando adiar a final da Copa do Mundo.

A ideia de transferir ou adiar a partida parece extremamente difícil, não apenas devido à melhora prevista nas condições climáticas, mas também devido ao enorme valor esportivo e comercial do evento, que deve quebrar recordes nos preços dos ingressos, já que o valor de alguns assentos no mercado secundário ultrapassou dois milhões de dólares.

Nesse sentido, o jornal britânico “The Sun” destacou que não há nenhuma informação indicando que a “FIFA” esteja considerando a opção de adiamento neste momento.