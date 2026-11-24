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Em uma reviravolta grave e surpreendente, a poucas horas da divulgação da sentença final, o caso da final da Copa Africana de Nações de 2025 voltou a explodir. A Federação Real Marroquina de Futebol não ficou de braços cruzados e enviou uma correspondência oficial urgente ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) para denunciar o que classificou como um suposto "incidente", que ameaça a integridade de todo o processo.

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Segundo fontes da "Radio Mars", o Marrocos não pretende fazer vista grossa ao que descreve como uma "situação extremamente preocupante" neste caso e está determinado a defender todos os seus direitos legais até o último momento, enquanto todos aguardam a sentença final, prevista para ser divulgada nesta terça-feira, por volta das 14h.

O polêmico episódio envolve um telefonema que teria ocorrido no último domingo entre o especialista jurídico alemão, um dos três árbitros nomeados pelo Tribunal Arbitral do Esporte para julgar o caso, e o presidente da Federação Senegalesa de Futebol, Abdoulaye Fall.

Se confirmado, esse telefonema levanta questões graves e preocupantes sobre os princípios de imparcialidade e independência que devem caracterizar qualquer árbitro em um caso dessa dimensão, sobretudo por ter acontecido em um momento extremamente delicado, poucas horas antes da divulgação da sentença.

Em seu comunicado oficial, o lado marroquino manifestou seus questionamentos e sua profunda estranheza diante desse contato, reiterando que se reserva plenamente o direito de recorrer aos procedimentos legais de contestação disponíveis e que não aceitará nenhuma medida que possa comprometer a integridade do processo ou lançar dúvidas sobre a justiça da decisão aguardada.

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Esse desdobramento aumenta ainda mais a tensão em um caso já considerado "explosivo", que começou na final da Copa Africana de Nações de 2025, vencida pela seleção senegalesa após uma decisão cercada de polêmica, e que depois se transformou em uma longa batalha jurídica nos bastidores da Confederação Africana de Futebol, até chegar ao Tribunal Arbitral do Esporte, em Lausanne.

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O lado marroquino havia contestado o resultado da final, pedindo a revisão de algumas decisões e circunstâncias que marcaram a partida, enquanto o lado senegalês defendeu a legitimidade de seu título, alegando que a conquista foi decidida dentro de campo e não pode ser alterada fora das quatro linhas.

Com a aproximação da data da sentença, a tensão entre as partes cresceu, e vazamentos e documentos falsos começaram a circular nas redes sociais, o que acirrou ainda mais os ânimos e fez com que todos aguardassem com ansiedade a decisão do CAS.

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No entanto, a mais recente correspondência da Federação Real Marroquina de Futebol pode mudar completamente o rumo dos acontecimentos, desviando as atenções da espera pela sentença para os questionamentos sobre a lisura do próprio processo. Esse telefonema poderia afetar a credibilidade da decisão? O tribunal será obrigado a adiar seu veredicto ou a rever a composição do painel de árbitros?

Muitas perguntas continuam sem resposta, mas uma coisa é certa: o Marrocos enviou uma mensagem clara. Não aceitará nenhuma sentença proferida sob suspeita e continuará defendendo seus direitos por todos os meios legais.

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Agora, todos os olhares se voltam para Lausanne, onde o Tribunal Arbitral do Esporte anunciará sua decisão final às 14h. A sentença será favorável ao Marrocos? O título do Senegal será confirmado? Ou o telefonema suspeito vai virar todas as previsões de cabeça para baixo e abrir um novo capítulo em um dos casos mais emblemáticos da história do futebol africano?