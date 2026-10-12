Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Traduzido por

"Antes da cerimônia de Londres": pesquisa francesa constrange Yamal e coloca Mbappé no trono da Bola de Ouro

Mercado da bola
Galatasaray x Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Liga dos Campeões
Roma x Real Madrid
Roma
Real Madrid
Turquia
Espanha
Itália

O prêmio será entregue em 26 de outubro

Uma reportagem publicada nesta segunda-feira abordou a corrida pela Bola de Ouro de 2026 e a disputa fervorosa entre Lamine Yamal e Kylian Mbappé, estrelas do Barcelona e do Real Madrid.

De acordo com uma enquete realizada pelo jornal "L'Équipe", Kylian Mbappé é considerado o favorito para conquistar o prêmio Bola de Ouro.

O atacante francês lidera a lista dos indicados e aparece em vantagem na briga pelo troféu, segundo essa enquete.

A votação coloca novamente em evidência a disputa pelo prestigiado prêmio, que será entregue em 26 de outubro, em Londres.

A maior surpresa está no topo da classificação: Lamine Yamal não conseguiu figurar entre os três primeiros colocados nessa enquete.

O resultado reflete a permanência da influência de Mbappé na corrida pela Bola de Ouro e acrescenta um novo capítulo ao debate sobre quem merece vencer o mais alto prêmio individual do mundo do futebol.

 Kvaratskhelia e Kane aparecem nas posições seguintes da enquete do jornal francês.

A enquete do "L'Équipe" não representa o resultado final da Bola de Ouro, mas oferece um retrato de como a corrida se desenha neste momento e de quais nomes reúnem o maior consenso entre os votantes.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google