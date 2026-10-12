Uma reportagem publicada nesta segunda-feira abordou a corrida pela Bola de Ouro de 2026 e a disputa fervorosa entre Lamine Yamal e Kylian Mbappé, estrelas do Barcelona e do Real Madrid.
De acordo com uma enquete realizada pelo jornal "L'Équipe", Kylian Mbappé é considerado o favorito para conquistar o prêmio Bola de Ouro.
O atacante francês lidera a lista dos indicados e aparece em vantagem na briga pelo troféu, segundo essa enquete.
A votação coloca novamente em evidência a disputa pelo prestigiado prêmio, que será entregue em 26 de outubro, em Londres.
A maior surpresa está no topo da classificação: Lamine Yamal não conseguiu figurar entre os três primeiros colocados nessa enquete.
O resultado reflete a permanência da influência de Mbappé na corrida pela Bola de Ouro e acrescenta um novo capítulo ao debate sobre quem merece vencer o mais alto prêmio individual do mundo do futebol.
Kvaratskhelia e Kane aparecem nas posições seguintes da enquete do jornal francês.
A enquete do "L'Équipe" não representa o resultado final da Bola de Ouro, mas oferece um retrato de como a corrida se desenha neste momento e de quais nomes reúnem o maior consenso entre os votantes.