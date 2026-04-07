Antes da campanha asiática... O Al-Ahli de Jeddah recupera sua maior fortaleza

O Al-Ahli de Jeddah recuperou seu principal trunfo antes do início da campanha de defesa do título na Liga dos Campeões da Ásia.
O Al-Ahli inicia sua trajetória nas eliminatórias da Liga dos Campeões da Ásia na próxima segunda-feira, quando enfrenta o Al-Duhail, do Catar, no Estádio Al-Inmaa, em Jeddah, nas oitavas de final.
O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que o brasileiro Roger Ibáñez, zagueiro do Al-Ahli, passou por exames médicos para avaliar a gravidade da lesão sofrida durante a vitória por 3 a 0 sobre o Damac, no último sábado, na 27ª rodada da Liga Roshen.
O zagueiro brasileiro deixou a partida contra o Damacaos 52 minutos, sendo substituído por Mohammed Suleiman Bakr, após sofrer uma lesão no músculo isquiotibial.
O jornal confirmou que os exames realizados em Ibáñez comprovaram a ausência de ruptura no músculo isquiotibial, deixando-o apto para participar das próximas partidas, a começar pelo confronto contra o Al-Fayha na Liga Roshen saudita.
O Al-Ahli visita o Al-Fayha amanhã, quarta-feira, no Estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma'ah, em partida antecipada da 29ª rodada da Liga Roshen.
O Al-Ahli ocupa a terceira posição na Liga Roshen com 65 pontos, a cinco pontos do líder Al-Nassr e atrás do Al-Hilal, segundo colocado, apenas no saldo de gols.
Ibáñez é considerado o elemento mais forte da defesa do Al-Ahli, tendo participado nesta temporada de 37 partidas em diversas competições, nas quais marcou 3 gols e deu 3 assistências.