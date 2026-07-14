Anouar El Azzouzi não vai jogar na Eredivisie, mas sim em uma liga de ponta

Anouar El Azzouzi assinou contrato de três anos com o Frosinone, conforme anunciou o clube italiano por meio de seus canais oficiais.

O meio-campista de 25 anos, natural de Veenendaal, prefere uma aventura na Série A a um retorno à VriendenLoterij Eredivisie.

El Azzouzi estava disponível para contratação sem custo após o rebaixamento do Fortuna Düsseldorf. Há um ano, o clube alemão ainda havia pago 1,5 milhão de euros ao PEC Zwolle.

No total, El Azzouzi disputou 31 partidas oficiais pelo Fortuna Düsseldorf. Nelas, marcou dois gols e deu uma assistência.

Com sua transferência para o Frosinone, El Azzouzi passará a jogar na mesma competição que seu irmão gêmeo. O jogador da seleção marroquina Oussama El Azzouzi está sob contrato com o Bologna, que o emprestou ao Auxerre na temporada passada.

O Frosinone terminou a última temporada em segundo lugar na Série B e agora vai disputar a primeira divisão.

El Azzouzi segue os passos de Rai Vloet. O polêmico meio-campista jogou por meio ano pelo clube italiano.