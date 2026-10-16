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Anna Wintour falha em salvá-lo: Barcelona identifica o problema "oculto" de Raphinha

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A viagem da morte enfrentada pelo astro brasileiro

A lesão muscular não foi o único desafio enfrentado pelo capitão do Barcelona, Raphinha, em seu retorno aos campos. Relatos da imprensa revelaram um problema "oculto" e sério que afeta o astro brasileiro, ameaçando sua condição física e aumentando o risco de uma nova recaída.

Raphinha, de 29 anos, voltou recentemente após se recuperar de um edema na coxa direita, a mesma região em que se lesionou duas vezes anteriormente, durante convocações pela seleção de seu país. Apesar de sua enorme importância para a equipe no ataque, após marcar 14 gols em 8 partidas, e na parte defensiva, por meio de sua marcação alta, o jogador e a comissão técnica comandada por Hansi Flick adotaram extrema cautela em seu retorno.

Viagem de 24 horas agrava a crise

Segundo revelou o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o novo problema começou durante a viagem da seleção brasileira à Austrália, um deslocamento maratônico que levou cerca de 24 horas de voo, com uma impressionante diferença de fuso horário de 9 horas entre a Austrália e Barcelona.

Apesar das tentativas preventivas do Barcelona de amenizar os efeitos do distúrbio causado por voos longos (jet lag), Raphinha acabou sofrendo fortemente com o problema. A comissão técnica tentou reduzir os efeitos negativos recorrendo à especialista em sono do time principal antes da viagem, mas sem sucesso.

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17 de out. de 2026

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Especialista em sono entra em ação

Era impossível evitar que o capitão do Barcelona enfrentasse dificuldades para obter descanso suficiente. O astro brasileiro sofre atualmente de insônia aguda, o que aumentou o risco de lesão e levou a comissão técnica a adotar ainda mais cautela quanto aos minutos que ele deve atuar nas próximas partidas.

Anna West, especialista em sono credenciada pelo Barcelona, visita a cidade esportiva duas vezes por mês e esteve no clube na semana passada, antes da data Fifa, quando conversou com os jogadores sobre a adoção de hábitos saudáveis de sono, incluindo o estabelecimento de horários regulares, o uso de técnicas de relaxamento e até a escolha da iluminação adequada para preparar o corpo para dormir.

Apesar de Raphinha ter seguido todas as orientações dela sem resultado, o departamento médico teme que a insônia se transforme em um fator que agrave sua lesão muscular, em um momento em que o Barcelona precisa de cada minuto de seu capitão em grande fase.


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