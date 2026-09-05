Anis Hadj Moussa, furioso, se sente enganado pelo Feyenoord

Anis Hadj Moussa está profundamente decepcionado com o fato de o Feyenoord não colaborar com sua transferência para o Ittihad Club. É o que mostra uma reportagem do De Telegraaf. Em um estágio anterior, havia sido acertado que o ponta poderia fazer uma transferência neste verão.

Esse acordo foi feito depois que uma ida para o Benfica no ano passado não se concretizou. Na ocasião, o Feyenoord pediu que ele ficasse por mais um ano. Hadj Moussa aceitou, com a condição de que pudesse buscar um novo desafio neste verão.

Seu contrato com o Feyenoord também foi refeito e prorrogado. Com isso, ele já teve um avanço financeiro considerável e se tornou um dos três capitães, o que fez com que não se importasse em seguir atuando por mais um ano na Eredivisie.

Agora, para Hadj Moussa, havia chegado o momento de sair. Uma proposta gigantesca, de cerca de 40 milhões de euros, chegou da Arábia Saudita, mas o diretor técnico Dévy Rigaux não quer liberar Hadj Moussa.

Isso porque os acordos não foram feitos com Rigaux, que só começou seu trabalho no Feyenoord no início deste verão. “A nova diretoria, formada pelo diretor-geral Robert Eenhoorn e por Devy Rigaux, aparentemente não dá importância às promessas feitas anteriormente a Hadj Moussa”, escreveu o De Telegraaf.

Se todas as partes ainda vão conseguir chegar a um acordo é algo fortemente duvidoso. A janela de transferências fecha na Arábia Saudita na noite de domingo, o que faz o tempo começar a ficar apertado. Segundo Fabrizio Romano, ainda se trabalha intensamente por um acordo, mas, por enquanto, ele não foi alcançado.

O Feyenoord conseguiu vencer o NEC no sábado mesmo sem Hadj Moussa, que foi deixado fora da lista de relacionados por ter chegado atrasado duas vezes. No Goffert, o placar foi de 3 a 1, também com contribuição do estreante vindo do banco Jerayno Schaken (17).