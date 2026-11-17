Compartilhar Siga GOAL no Google

A seleção do Egito desperdiçou a chance de assumir isoladamente a liderança do Grupo B das Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027 ao ficar apenas no empate sem gols com o anfitrião Malaui, nesta terça-feira, pela quarta rodada. Com o resultado, caiu para a segunda posição, atrás de Angola, que venceu o Sudão do Sul por 1 a 0 e agora precisa de apenas um ponto para garantir a classificação.

Publicidade

A partida foi disputada no Estádio Nacional de Bingu e teve a seleção egípcia desperdiçando várias chances de marcar, diante da grande atuação do goleiro do Malaui, George Chikuka, que defendeu as finalizações de Mohamed Salah, Omar Marmoush e dos reservas do Egito, garantindo o empate até o apito final. O jogo começou morno, com o Malaui recuado na defesa, e Omar Marmoush quase aproveitou um erro em um recuo de bola para o goleiro aos oito minutos, mas não conseguiu transformar a jogada em gol.

Os minutos seguintes foram marcados por entradas duras, depois que Mohanad Lasheen e Marwan Attia sofreram choques, em meio a reclamações dos jogadores e da comissão técnica do Egito pela ausência de cartões. No último minuto do primeiro tempo, o Malaui ameaçou o gol de Mostafa Shobeir, quando Mbinjajira arrancou pelo lado direito e invadiu a área antes de cruzar rasteiro na frente do gol, mas Hossam Abdelmeguid afastou para escanteio.

A cobrança gerou outra oportunidade, quando Lloyd Njaliwa desviou de cabeça, mas Shobeir defendeu e mandou para um novo escanteio, e o primeiro tempo terminou empatado sem gols.

No início do segundo tempo, Mahmoud Hassan Trezeguet recebeu cartão amarelo por derrubar um jogador do Malaui, antes de Marmoush desperdiçar uma chance clara aos 62 minutos: ele ficou cara a cara com o gol e driblou um zagueiro, mas demorou a finalizar, e a defesa conseguiu afastar. Ali Maher fez duas substituições, colocando Mahmoud Saber e Ibrahim Adel nos lugares de Marwan Attia e Nasser Maher, e Mohamed Salah quase abriu o placar aos 69 minutos, ao aproveitar um cruzamento de Trezeguet, mas seu chute explodiu na trave esquerda.

Publicidade Publicidade

Em seguida, Marmoush puxou um contra-ataque e tocou para Trezeguet, que finalizou em direção ao gol, mas Chikuka fez a defesa. Maher colocou Haitham Hassan e Hamza Abdelkarim nos lugares de Marmoush e Trezeguet, e o Egito seguiu tentando, mas o goleiro malauiano defendeu o chute de Haitham Hassan aos 87 minutos, depois espalmou uma finalização forte de Mohamed Hany e ainda impediu Ibrahim Adel de marcar em outra tentativa dentro da área, e a partida terminou empatada sem gols.

Tópicos relacionados

No outro jogo do grupo, Angola venceu o anfitrião Sudão do Sul por 1 a 0, em partida também disputada nesta terça-feira. O atacante Miro marcou o único gol do jogo aos 45 minutos, aproveitando uma falha do goleiro do Sudão do Sul ao tentar afastar a bola, e deu à sua seleção três pontos que elevaram sua pontuação para 10.

Com isso, Angola assumiu a liderança do Grupo B com 10 pontos, contra 8 do Egito, em segundo lugar, e 4 do Malaui, em terceiro, enquanto o Sudão do Sul segue sem pontuar.

Publicidade

A seleção angolana agora precisa de apenas um ponto para garantir a classificação, enquanto a vaga do Egito na fase final ficou adiada para a Data Fifa de março, quando enfrentará Sudão do Sul e Angola.