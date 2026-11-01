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O capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, pediu aos companheiros de equipe e aos torcedores que entreguem uma atuação completa contra o Arsenal em Anfield. Em suas notas para o programa da partida, Van Dijk ressaltou que é preciso empenho máximo para ampliar a sequência de cinco vitórias consecutivas do Liverpool.

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Van Dijk se prepara para a quarta partida consecutiva em casa

O Liverpool encerra uma rara sequência de quatro partidas consecutivas em Anfield ao receber o Arsenal, rival na disputa pelo título, na tarde de domingo. O Liverpool chega ao confronto após avançar às quartas de final da Copa da Liga Inglesa no meio da semana, com uma vitória sobre o Chelsea nos pênaltis.

O capitão Virgil van Dijk destacou que os jogos contra o Arsenal seguem entre os grandes confrontos da temporada.

O zagueiro espera um duelo intenso contra a equipe de Mikel Arteta.

Capitão cobra dedicação incansável contra os campeões

Em suas notas no programa oficial da partida, Van Dijk descreveu a mentalidade necessária para conquistar os três pontos. “Os jogos contra o Arsenal são sempre especiais, e o de domingo não será diferente. Sei que vocês estarão prontos para o jogo, e nós também”, escreveu Van Dijk.

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“Não há tardes fáceis e tranquilas na Premier League, muito menos contra o Arsenal.”

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“É preciso estar atento desde o primeiro segundo, estar preparado para correr muito, lutar por cada bola e ajudar seus companheiros... durante mais de 90 minutos”, ressaltou o capitão.

Van Dijk destaca a importância da calma e da sintonia com Anfield

Van Dijk ressaltou que manter a calma tática nos momentos difíceis será crucial diante da ameaça do Arsenal. “Haverá momentos, tenho certeza, em que teremos de sofrer sem a bola, mas é importante mantermos a calma e garantirmos que, quando tivermos a posse, mostremos nossa própria qualidade”, observou Van Dijk.

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“Também é importante aproveitar a energia que vocês nos dão para nos impulsionar.”

“Quando Anfield está em seu melhor momento, nós também estamos, e vice-versa”, acrescentou.

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Liverpool busca manter a sequência de vitórias

Após avançar na copa no meio da semana, o Liverpool volta suas atenções ao campeonato nacional.

Van Dijk espera que o elenco mantenha a solidez defensiva e a união.

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O Liverpool enfrenta o Arsenal na tarde de domingo, em Anfield.