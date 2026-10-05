Andy Carroll, ex-atacante da seleção da Inglaterra e do Liverpool, revelou detalhes chocantes sobre o abuso sexual que sofreu em 2019, afirmando que o episódio deixou marcas profundas em sua vida e afetou sua capacidade de concentração, inclusive dentro do campo de futebol.

Carroll, de 37 anos, disse em sua autobiografia que acordou enquanto dormia em sua casa e encontrou um conhecido tentando abusar sexualmente dele, explicando que denunciou o ocorrido antes de o agressor ser condenado e sentenciado à prisão.

O jogador acrescentou que o incidente o perseguiu por anos, afirmando: "Fui vítima de abuso sexual. É algo aterrorizante até de pensar, e pouquíssimas pessoas sabiam disso até agora", explicando que hesitou por muito tempo antes de tomar a decisão de revelar o episódio em seu livro.

Carroll esclareceu que o ocorrido "afetou todos os aspectos de sua vida", acrescentando: "Eu pensava nisso diariamente, o que tornava difícil me concentrar em qualquer outra coisa, incluindo o futebol. O trauma não desapareceu".

Semanas após divulgar seu relato, Carroll revelou ao jornal "The Sun" a identidade do agressor, confirmando que Kevin Adams, coreógrafo e professor de dança conhecido por sua participação em programas da BBC, foi a pessoa que abusou dele.

Adams havia sido condenado perante o Tribunal da Coroa de Chelmsford em 2023 e sentenciado à prisão, além de ter sido incluído no registro de autores de crimes sexuais por 10 anos e proibido de entrar na cidade onde Carroll reside, segundo informações da imprensa britânica.

Carroll declarou, após a confirmação da identidade de Adams em documentos judiciais disponíveis ao público: "Agora que Kevin Adams foi identificado em documentos judiciais como meu agressor, posso confirmar isso. Espero finalmente conseguir virar esta página da minha vida, e estou pronto para seguir em frente".

E acrescentou: "Este incidente teve um impacto devastador na minha vida e na vida das pessoas que amo", afirmando que sua decisão de falar sobre a experiência veio também na esperança de que revelá-la pudesse ajudar outras pessoas que passaram por experiências semelhantes.