Andy Carroll revela a identidade de quem o assediou sexualmente: uma personalidade famosa!

Andy Carroll, ex-atacante da seleção da Inglaterra e do Liverpool, revelou detalhes chocantes sobre o abuso sexual que sofreu em 2019, afirmando que o episódio deixou marcas profundas em sua vida e afetou sua capacidade de concentração, inclusive dentro do campo de futebol.

Carroll, de 37 anos, contou em sua autobiografia que acordou enquanto dormia em sua casa e encontrou um de seus conhecidos tentando abusar dele sexualmente, explicando que denunciou o ocorrido, antes que o agressor fosse condenado e sentenciado à prisão.

O jogador acrescentou que o incidente o perseguiu por anos, dizendo: "Fui vítima de abuso sexual. É algo aterrorizante até mesmo de pensar, e apenas pouquíssimas pessoas sabiam disso até agora", explicando que hesitou por muito tempo antes de tomar a decisão de revelar o episódio em seu livro.

Carroll esclareceu que o que aconteceu "afetou todos os aspectos da sua vida", acrescentando: "Eu pensava nisso diariamente, o que tornava difícil me concentrar em qualquer outra coisa, incluindo o futebol. O trauma não desapareceu".

Semanas após a publicação de suas revelações, Carroll revelou ao jornal "The Sun" a identidade do agressor, confirmando que Kevin Adams, coreógrafo e professor de dança conhecido por sua participação em programas da emissora britânica BBC, é a pessoa que abusou dele.

Adams havia sido condenado perante o Tribunal da Coroa de Chelmsford em 2023 e sentenciado à prisão, além de ter sido incluído no registro de autores de crimes sexuais por 10 anos e proibido de entrar na cidade onde Carroll reside, segundo os relatos britânicos.

Carroll afirmou, após a confirmação da identidade de Adams em documentos judiciais disponíveis ao público: "Agora que Kevin Adams foi identificado nos documentos judiciais como meu agressor, posso confirmar isso. Espero poder finalmente virar essa página da minha vida, e estou pronto para seguir em frente".

E acrescentou: "Este incidente teve um impacto devastador na minha vida e na vida dos meus entes queridos", afirmando que sua decisão de falar sobre a experiência também surgiu na esperança de que a revelação possa ajudar outras pessoas que passaram por experiências semelhantes.