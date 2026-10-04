Andy Carroll foi abusado sexualmente por personalidade da TV: "O trauma ainda está lá"

Andy Carroll revelou na semana passada, com o lançamento de sua biografia, que foi abusado sexualmente por um homem em 2021. A imprensa britânica investigou o caso e descobriu que se trata de Kevin Adams, uma figura conhecida da mídia e técnico de dança em programas de talentos da BBC. Carroll agora confirmou ao The Sun que Adams é o homem que o abusou sexualmente.

Em sua biografia Owning It: In My Own Words , Carroll conta que um "amigo da casa", no caso Adams, aparecia com frequência em sua residência. Adams era conhecido da ex de Carroll e foi assim que conheceu o atual atacante do Dagenham & Redbridge FC.

Carroll, hoje com 37 anos, foi abusado em 2021, após uma partida pelo Newcastle United. Adams se convidou para assistir a uma luta de boxe na casa de Carroll. "Mas ele começou a misturar bebidas na cozinha e, depois de um tempo, comecei a me sentir tonto", conta Carroll.

"Acho que ele colocou alguma coisa na minha bebida. 'Hora de dormir', eu disse. 'Vou pedir um táxi para você.' Mas ele insistiu em passar a noite no quarto de hóspedes.”

Carroll diz que sempre teve uma sensação estranha em relação a Adams. "Ele era divorciado e tinha filhos, mas ainda assim eu sentia que ele tinha sentimentos por mim que iam além da amizade. Ele vivia pedindo para mim e para a minha ex sairmos com ele. Chegou até a comprar roupas para mim."

"Eu durmo nu e, quando acordei durante a noite, aquele cara estava debaixo dos meus lençóis e tentava fazer um boquete em mim", relata Carroll. O ex-atacante do Liverpool então nocauteou Adams, chamou a polícia e teve de ir à delegacia para prestar depoimento.

"Todo o processo foi humilhante e constrangedor. Realmente horrível." Adams negou tudo. "Todo o processo durou dois anos. Tirando a minha parceira na época e a família dela, ninguém sabia disso, e recebi muito pouco apoio", disse Carroll.

Adams foi condenado em novembro de 2023 por abuso sexual, recebeu uma pena de vinte meses de prisão e uma ordem de restrição de contato. "Quando ouvi a notícia da polícia, não conseguia parar de chorar. Isso teve um impacto enorme na minha vida."

"Eu pensava nisso todos os dias, o que fazia com que eu mal conseguisse me concentrar em outras coisas. Nem mesmo no futebol. O trauma ainda está aqui. Mas, se ao escrever isso eu puder ajudar nem que seja uma pessoa, então já valeu a pena", afirmou Carroll.



