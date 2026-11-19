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A federação ucraniana de futebol está furiosa com Mykhaylo Mudryk. O atacante não jogou nos últimos anos por causa de uma suspensão por doping e, nesta semana, culpou a seleção. Para Andriy Shevchenko, isso é inaceitável.

Mudryk, de 25 anos, ficou impedido de jogar futebol entre novembro de 2024 e julho de 2026 após testar positivo para meldônio, substância proibida. Nesta temporada, Mudryk voltou a jogar pelo Tottenham Hotspur, que o tem por empréstimo do Chelsea.

Mudryk, que soma 28 partidas pela seleção, atribuiu a culpa à equipe nacional nesta semana. "O ambiente, a situação dentro da seleção ucraniana...", disse Mudryk em entrevista ao Guest of Gordon. "Isso nunca deveria ter existido."

"Provavelmente ainda não falei isso publicamente, mas vou dizer agora. Eu nunca tinha ouvido falar de um medicamento como o meldônio. É um medicamento que só se consegue na Europa Oriental."

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"Ele só pode ter entrado no meu organismo na Ucrânia. Um medicamento desses não existe na Inglaterra", afirmou Mudryk, convicto. O ex-atacante Andriy Shevchenko, hoje presidente da federação ucraniana de futebol (UAF), rebateu as declarações.

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"Foram feitas declarações graves sobre a UAF e a seleção ucraniana", afirmou Sheva em comunicado ao The Athletic. "Isso é uma difamação sem fundamento contra as pessoas que trabalham conosco, que fazem seu trabalho de forma honesta e profissional."

"Depois que Mykhailo se tornou jogador do Chelsea, o clube enviou uma carta à UAF pedindo que nenhum medicamento fosse dado a ele durante as concentrações da seleção."

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"A comissão técnica da seleção atendeu ao pedido. O técnico Serhiy Rebrov também autorizou Mykhailo a levar dois de seus especialistas pessoais para as concentrações. Eram justamente essas pessoas que acompanhavam seu plano de treinamento e sua recuperação e o ajudavam em sua rotina diária."

"A UAF realizou todas as verificações necessárias neste caso. Fornecemos aos representantes de Mudryk as informações solicitadas e mantivemos contato com as pessoas que trabalhavam no caso", prosseguiu Shevchenko.

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"Conheço as pessoas que trabalham com a seleção há anos. Confio nelas porque, durante todo esse tempo, não houve incidentes na equipe que pudessem levantar dúvidas sobre seu profissionalismo. Se Mykhailo tem provas para sustentar suas palavras, que as apresente."

"Se não houver provas desse tipo, espero que ele retire publicamente suas acusações e peça desculpas às pessoas cuja honestidade e profissionalismo colocou em dúvida", concluiu Shevchenko.

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Mudryk, aliás, jogou apenas uma vez pelo Tottenham. O ponta enfrenta atualmente uma lesão persistente no tornozelo. A expectativa é que o técnico Roberto De Zerbi dê uma atualização neste fim de semana.