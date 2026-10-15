André Onana é vilão e herói na vitória do Trabzonspor fora de casa, na Finlândia

O Trabzonspor conquistou uma vitória convincente na Conference League nesta quinta-feira. Em Tampere, na Finlândia, os turcos venceram o KuPS por 4 a 2, com um gol de Mohamed Salah e um pênalti defendido por André Onana. Antes de se destacar na defesa da cobrança, o goleiro não se saiu bem no primeiro gol sofrido.

Salah deixou sua marca logo aos três minutos, ao lançar Paul Onuachu em profundidade no momento exato. O atacante nigeriano manteve a calma e finalizou sem dar chances ao goleiro Johannes Kreidl: 1 a 0.

Pouco antes do intervalo, a equipe do técnico Thomas Reis voltou a marcar. Bem posicionado, Salah acertou um belo chute de esquerda. A bola bateu na parte de baixo do travessão e entrou: 2 a 0.

A diferença de nível entre as equipes era considerável, e o Trabzonspor voltou a traduzi-la em gol após o intervalo. Franculino Djú precisou de duas tentativas para superar Kreidl.

O Trabzonspor não passava por dificuldades, mas sofreu um gol inesperado. Onana avançou em um escanteio fechado cobrado por Petteri Pennanen e, por isso, chegou tarde para impedir que o gol olímpico entrasse.

A partida ameaçou ficar ainda mais disputada quando o KuPS teve um pênalti a seu favor. Piotr Parzyszek, ex-PEC, De Graafschap e FC Emmen, viu Onana defender sua cobrança e mandou o rebote muito por cima do gol.

Nos acréscimos, Franculino marcou seu segundo gol na partida, antes de Gustav Engvall fechar o placar. O sueco que joga na Finlândia finalizou de perto, e a bola entrou após bater no braço de Onana: 4 a 2.



