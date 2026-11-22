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Sparta Rotterdam e AZ empatam em 1 a 1 no intervalo neste domingo, no Het Kasteel. Isaac Babadi marcou pelo time de Roterdã, mas, apesar do gol, Anco Jansen, analista da ESPN, critica duramente o jogador emprestado pelo PSV.

Babadi começou pela direita e abriu o placar após 15 minutos. O jogador de 21 anos, natural de Nijmegen, cortou para dentro na área antes de ver seu chute defensável passar por baixo do goleiro Jari De Busser e entrar.

"Ele marcou, mas é só isso", começa Jansen. "De resto, é realmente desastroso. A postura dele também me irrita muito. Há uma certa displicência."

"Absolutamente tudo dá errado. Bolas muito simples, tratadas com uma certa pose, que me fazem pensar... Eu sei muito bem que esse garoto sabe jogar futebol, mas não está mostrando isso agora."

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"Ele faz esse gol, embora eu ache que De Busser foi mal no lance", diz Jansen. Com o gol, Babadi soma agora dois gols na Eredivisie nesta temporada, além de três assistências.

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Jansen também critica Wesley Hoedt, defensor do AZ que foi driblado com facilidade por Babadi. Jansen o chama de "Bambi no gelo". "Ele também não se movimenta com muita facilidade. Me lembrou Bram Nuytinck, o que não é muito positivo."

"Não tem muita mobilidade. Acho que, ali, a cerca de cinco metros, você realmente precisa atacar a bola. Mas ele fica tão desequilibrado que já não consegue fazer isso", diz Jansen.

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A alegria do Sparta durou pouco. Dois minutos depois do primeiro gol, Mattéo Chávez empatou. O jogador da seleção mexicana marcou de pé esquerdo após uma das poucas jogadas de ataque bem-sucedidas do AZ no primeiro tempo.

"Foi um bom gol. Chávez finalizou bem, e Daal colocou bem a bola no pé dele", diz Jansen.