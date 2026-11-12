Ancelotti testa novidade no meio-campo e mantém dúvida na lateral esquerda da seleção

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Rayan foi deslocado da ponta para atuar centralizado, enquanto Carlos Augusto e Douglas Santos disputam espaço na equipe titular

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Carlo Ancelotti comandou nesta quinta-feira (12) o primeiro treinamento da seleção brasileira com todos os jogadores à disposição em Singapura. A principal novidade da atividade foi Rayan mais centralizado no meio-campo, ao lado de Bruno Guimarães e Andrey Santos, mantendo o esquema 4-3-3 utilizado nos últimos amistosos. No ataque, Vini Jr., Raphinha e Estêvão formaram o trio titular, enquanto a lateral esquerda segue indefinida.

A atividade também marcou o primeiro treino completo de Bruno Guimarães com o grupo. O volante do Arsenal passou os três primeiros dias da preparação sob controle de carga e, agora, participou normalmente do trabalho coletivo. Inicialmente, Ancelotti escolheu Andrey Santos para atuar ao lado do meio-campista, mas também testou João Gomes e Marlon Gomes na função ao longo da movimentação.

No treinamento realizado no Estádio Jalan Besar, a formação inicial teve Wesley, Jair, Gabriel Magalhães e Douglas Santos na defesa; Bruno Guimarães, Andrey Santos e Rayan no meio-campo; e Estêvão, Raphinha e Vini Jr. no setor ofensivo. No gol, Pedro Morisco é o favorito para começar a partida, seguindo o rodízio estabelecido por Taffarel.

A maior indefinição está na lateral esquerda. Carlos Augusto ganhou espaço durante a atividade e passou mais tempo entre os titulares, enquanto Douglas Santos, que havia iniciado o treino de quarta-feira (11) na equipe principal, foi acionado posteriormente. A disputa segue aberta, e Ancelotti ainda precisa definir quem será o escolhido para enfrentar o Japão.

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Em uma atividade de 11 contra zero, sem adversário, o treinador trabalhou principalmente a organização ofensiva. Nesse cenário, Rayan atuou pelo centro, atrás de Raphinha, com liberdade para atacar os espaços e aparecer próximo à área nas jogadas de finalização. A movimentação indica uma alternativa para aproveitar as características do jovem sem alterar a estrutura tática da equipe.

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Outros jogadores também foram observados como opções para o decorrer da partida. Marlon Gomes, Gabriel Bontempo e João Gomes participaram de diferentes formações, enquanto o atleta do Shakhtar foi testado tanto como segundo volante quanto em uma função mais recuada.

O Brasil enfrenta o Japão neste sábado (14), às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. Na sequência, a equipe de Ancelotti encara Singapura pela primeira vez na história, na próxima terça-feira (17), às 7h (de Brasília), novamente no mesmo estádio.