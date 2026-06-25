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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ancelotti quebra uma maldição italiana na Copa do Mundo que já durava 16 anos

Escócia x Brasil
Escócia
Brasil
Copa do Mundo
Brasil x A definir
C. Ancelotti
Itália
Scotland
Brasil
EUA
Itália

O Brasil se classificou na liderança do grupo

O italiano Carlo Ancelotti levou a seleção brasileira à classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia na madrugada desta quinta-feira, na terceira rodada da fase de grupos.

O Brasil liderou o Grupo 3 com 7 pontos, à frente do Marrocos, segundo colocado, pelo saldo de gols.

A classificação para a segunda fase marcou um feito notável para o experiente técnico italiano, que assumiu o comando da Seleção Brasileira no verão de 2025, após deixar o Real Madrid.

Os canais “BeIN Sports” informaram que Carlo Ancelotti se tornou o primeiro técnico italiano a chegar às fases eliminatórias da Copa do Mundo desde Fabio Capello com a seleção da Inglaterra em 2010.

Vale lembrar que a seleção italiana fica de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva.

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A definir
A definir



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