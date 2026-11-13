Ancelotti prepara seleção com menos testes em 2027 e deixa alerta aos clubes sobre desgaste

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Treinador considera grupo da seleção praticamente definido e garante que saúde dos atletas será prioridade no controle de minutagem

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Carlo Ancelotti aproveitou a entrevista coletiva desta sexta-feira (13), em Singapura, para tranquilizar os clubes sobre a gestão física dos jogadores convocados pela seleção brasileira. Em meio aos questionamentos sobre o desgaste dos atletas durante a Data Fifa, o treinador italiano reforçou que a saúde será prioridade e indicou que a atual janela de novembro representa a última oportunidade para realizar grandes testes antes de começar a consolidar o grupo para 2027.

Ciente da preocupação dos clubes europeus com a sequência de compromissos e o risco de lesões, Ancelotti garantiu que nenhum jogador será utilizado sem condições físicas adequadas. O técnico também destacou o trabalho da comissão responsável pelo acompanhamento dos atletas e afirmou que a minutagem será avaliada individualmente, tanto nos treinamentos quanto nas partidas.

“A prioridade é sempre a saúde do jogador. Se estiver 100%, treina. Se estiver 100%, joga. E neste aspecto controlamos os minutos que vai jogar. Esta semana Bruno não treinou por ter um incômodo. Agora, está bem e pode jogar. Até quando? Não sei. Vamos avaliar e temos sempre toda informação necessária para controlar a minutagem no treino e também nos jogos. Também temos um grupo de trabalho top no mundo. Os clubes podem ficar tranquilos com a seleção. A prioridade para todos é a saúde do atleta. Gostaríamos de sempre devolver o atleta preparado para jogar e sem lesões”, afirmou.

Além de abordar o controle de carga, o comandante antecipou uma mudança no planejamento das convocações. A partir da Data Fifa de março de 2027, a tendência é que a comissão técnica reduza o número de experiências e passe a trabalhar com um grupo mais próximo daquele que disputará a Copa América. Para Ancelotti, os amistosos contra Austrália e Índia e os compromissos diante de Japão e Singapura já oferecem uma base importante para avaliar novos nomes no ciclo de reformulação.

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A última janela de 2026 ainda servirá para observar alternativas em diferentes posições. Contra os japoneses, por exemplo, Ancelotti planeja testar Rayan em uma função mais centralizada, atrás do trio ofensivo formado por Vini Jr., Raphinha e Estêvão. O treinador também pretende avaliar Marlon Gomes como primeiro volante, ampliando as opções para o setor.

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“É um momento de teste que vai acabar nesta Data Fifa. Na próxima, vamos fechar um pouco mais o grupo. Foi um período que nos deu muitas informações sobre os jovens. Saibam que temos jovens com muito talento, muito comprometidos, e isso nos dá confiança para o futuro. Temos jogadores de um nível muito alto. Temos cobertura em umas posições, um pouco menos em outras, mas temos tempo. A avaliação desta período depois da Copa é muito positiva. Há alguns jogadores que olhamos e não estão aqui, podem estar na próxima, mas não são muitos. O grupo está mais ou menos fechado”, explicou.

A seleção brasileira enfrenta o Japão neste sábado, às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. Na terça-feira, às 7h, a equipe de Ancelotti encara Singapura, no último compromisso do Brasil em 2026.