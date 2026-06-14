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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Ancelotti: Não jogamos bem contra o Marrocos... e não dá para decidir a Copa do Mundo logo no primeiro jogo

C. Ancelotti
Vinicius Junior
Brasil
Marrocos
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Itália
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O pontapé inicial

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, afirmou que a Copa do Mundo não se decide na primeira partida, após o empate de sua equipe contra o Marrocos, expressando total confiança na evolução do desempenho do grupo à medida que a competição avança.

Ancelotti comentou sobre o empate, em declarações divulgadas pelo jornal espanhol “Marca”, dizendo: “Estamos satisfeitos com este resultado, que não é ruim, e vamos lutar na próxima partida. A Copa do Mundo não se ganha na primeira partida. A estreia, por diversos motivos, pode não sair como se deseja, mas temos que seguir em frente e nos preparar bem para a próxima partida”.

E acrescentou: “O objetivo é nos classificar, passar da fase de grupos e melhorar com o tempo. Tenho total confiança. Acho que no futebol nem tudo sai perfeito, e quando isso acontece, é preciso fazer críticas construtivas para melhorar as coisas. Este é apenas o começo dessa jornada”.

Quanto ao desempenho técnico, o treinador falou sobre a atuação, dizendo: “Não jogamos bem no primeiro tempo, mas melhoramos no segundo. Tivemos algumas oportunidades, mas precisamos ser mais precisos. A equipe lutou até o último minuto, e o lado positivo é que está bem claro o que precisamos melhorar. O que fizemos bem nos dois amistosos não funcionou no primeiro tempo. Temos que trabalhar nisso para ter uma equipe mais equilibrada e mais agressiva no ataque”.

Sobre sua avaliação do desempenho do craque brasileiro Vinícius Júnior, Ancelotti declarou: “Ele marcou um gol maravilhoso, é sempre um jogador perigoso e acredito que tem tudo para fazer uma excelente Copa do Mundo.”

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Sobre as alterações na escalação, o técnico explicou seu plano dizendo: “Tenho que aproveitar ao máximo todo o elenco. Eu disse ontem que a escalação titular não é a que vai terminar a partida. E os jogadores que entraram como reservas jogaram bem”.

Ao lidar com as reações indignadas, Ancelotti encerrou o assunto das críticas, dizendo: “É preciso aceitar as críticas quando a equipe não joga bem. Acho que a escalação inicial foi escolhida com cuidado, porque trabalhamos nela. Não acho que as críticas sejam dirigidas aos jogadores que começaram a partida; as críticas são dirigidas à equipe que não jogou bem no primeiro tempo”.

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