Ancelotti: Não há nenhum plano para neutralizar Haaland... e Vinícius e Neymar vão jogar juntos

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, confirmou a possibilidade de Vinícius Júnior e Neymar da Silva jogarem juntos no ataque da Seleção.

As declarações foram feitas durante a coletiva de imprensa que Ancelotti deu para falar sobre o confronto contra a seleção da Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O técnico também falou sobre um substituto para Lucas Paquetá, dizendo: “Não tenho nenhum jogador com a mesma qualidade do Lucas, mas preciso pensar em outro jogador... Temos outros jogadores com características diferentes, e precisamos avaliar isso com base no tipo de jogo que queremos apresentar amanhã”.

Sobre como lidar com a periculosidade de Haaland, o técnico italiano respondeu: “Estamos focados na preparação para a partida e levaremos em consideração as habilidades de Haaland. Todos conhecem Erling, e não preciso explicar aos meus zagueiros como ele joga; eles o conhecem melhor do que eu, pois já o enfrentaram várias vezes. Estamos focados em preparar bem a partida, levando em conta as características de Haaland, que é um atacante extremamente perigoso”.

Quanto ao esquema tático e aos planos traçados para enfrentar a Noruega, ele respondeu rindo: “Desculpem, mas não vou falar sobre estratégia aqui. Vinícius causa muitos danos pelas laterais... e também pelo meio, ele é uma ameaça constante”.

Sobre a questão das previsões e da vantagem do adversário, o técnico italiano declarou: “A Noruega é uma equipe difícil e organizada. Entramos na partida com confiança porque saímos de um grande confronto eliminatório contra o Japão e porque queremos melhorar... e porque estamos preparados. Estamos preparados para qualquer situação, e isso ficou evidente contra o Japão, quando eles marcaram primeiro e a equipe não se abalou. Quem diria que a Argentina teria dificuldades contra Cabo Verde... Você enfrenta dificuldades porque todos os adversários são complicados”.

Ancelotti negou a existência de um plano específico para neutralizar o atacante norueguês, afirmando: “Não há um plano específico contra Haaland. Não preciso explicar como defender ou jogar contra ele, pois ambos os jogadores já enfrentaram-no várias vezes. Podemos alcançar uma melhor qualidade de jogo e maior consistência no desempenho, e o objetivo é continuar melhorando”.

Sobre os pontos fortes da seleção norueguesa, Ancelotti comentou: “Eles têm uma equipe com muita qualidade ofensiva. É uma equipe coesa e equilibrada... e também ofensiva. É difícil buscar uma transição ofensiva rápida, pois eles controlam bem o meio-campo”.

Sobre a intensidade física esperada no confronto, o técnico afirmou: “A equipe está em boa forma e forte... mas não acredito que a partida será decidida pelo aspecto físico, embora isso também seja importante”.

Quanto à escalação de Gabriel Martinelli, Ancelotti explicou: “Esse é um aspecto que devemos levar em consideração. Martinelli não tem as mesmas características defensivas que Danilo... mas é importante termos jogadores com características diferentes”.

Ancelotti encerrou suas declarações falando sobre a dupla Vinícius e Neymar, dizendo: “Eles podem jogar juntos. E acredito que vão fazer isso”.