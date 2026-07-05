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Hussein Hamdy

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Ancelotti: Não há nenhum plano para neutralizar Haaland... e Vinícius e Neymar vão jogar juntos

C. Ancelotti
E. Haaland
Vinicius Junior
Neymar
Brasil
Argentina
Noruega
Cabo Verde
Copa do Mundo
Itália
Noruega
Brasil
Argentina
Cabo Verde

Conflito tático

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, confirmou a possibilidade de Vinícius Júnior e Neymar da Silva jogarem juntos no ataque da Seleção.

As declarações foram feitas durante a coletiva de imprensa que Ancelotti deu para falar sobre o confronto contra a seleção da Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O técnico também falou sobre um substituto para Lucas Paquetá, dizendo: “Não tenho nenhum jogador com a mesma qualidade do Lucas, mas preciso pensar em outro jogador... Temos outros jogadores com características diferentes, e precisamos avaliar isso com base no tipo de jogo que queremos apresentar amanhã”.

Sobre como lidar com a periculosidade de Haaland, o técnico italiano respondeu: “Estamos focados na preparação para a partida e levaremos em consideração as habilidades de Haaland. Todos conhecem Erling, e não preciso explicar aos meus zagueiros como ele joga; eles o conhecem melhor do que eu, pois já o enfrentaram várias vezes. Estamos focados em preparar bem a partida, levando em conta as características de Haaland, que é um atacante extremamente perigoso”.

Quanto ao esquema tático e aos planos traçados para enfrentar a Noruega, ele respondeu rindo: “Desculpem, mas não vou falar sobre estratégia aqui. Vinícius causa muitos danos pelas laterais... e também pelo meio, ele é uma ameaça constante”.

Sobre a questão das previsões e da vantagem do adversário, o técnico italiano declarou: “A Noruega é uma equipe difícil e organizada. Entramos na partida com confiança porque saímos de um grande confronto eliminatório contra o Japão e porque queremos melhorar... e porque estamos preparados. Estamos preparados para qualquer situação, e isso ficou evidente contra o Japão, quando eles marcaram primeiro e a equipe não se abalou. Quem diria que a Argentina teria dificuldades contra Cabo Verde... Você enfrenta dificuldades porque todos os adversários são complicados”.

Ancelotti negou a existência de um plano específico para neutralizar o atacante norueguês, afirmando: “Não há um plano específico contra Haaland. Não preciso explicar como defender ou jogar contra ele, pois ambos os jogadores já enfrentaram-no várias vezes. Podemos alcançar uma melhor qualidade de jogo e maior consistência no desempenho, e o objetivo é continuar melhorando”.

Sobre os pontos fortes da seleção norueguesa, Ancelotti comentou: “Eles têm uma equipe com muita qualidade ofensiva. É uma equipe coesa e equilibrada... e também ofensiva. É difícil buscar uma transição ofensiva rápida, pois eles controlam bem o meio-campo”.

Sobre a intensidade física esperada no confronto, o técnico afirmou: “A equipe está em boa forma e forte... mas não acredito que a partida será decidida pelo aspecto físico, embora isso também seja importante”.

Quanto à escalação de Gabriel Martinelli, Ancelotti explicou: “Esse é um aspecto que devemos levar em consideração. Martinelli não tem as mesmas características defensivas que Danilo... mas é importante termos jogadores com características diferentes”.

Ancelotti encerrou suas declarações falando sobre a dupla Vinícius e Neymar, dizendo: “Eles podem jogar juntos. E acredito que vão fazer isso”.

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