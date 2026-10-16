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Ancelotti levanta a bandeira de perigo contra o Barcelona mais uma vez

Barcelona
Brasil
Raphinha
C. Ancelotti
Espanha
Brasil
Itália

Por quê?

Carlo Ancelotti, ex-treinador do Real Madrid e atual comandante da seleção brasileira, voltou a provocar preocupação no Barcelona de Hansi Flick, depois que a Confederação Brasileira anunciou uma nova turnê da seleção durante a data Fifa de novembro, em meio ao temor de que os jogadores do clube catalão sofram novas lesões.

A lesão muscular de Raphinha durante sua participação com o Brasil no amistoso contra a Austrália foi uma das notícias mais negativas para o Barcelona, que vem apresentando atuações de destaque graças ao seu estilo ofensivo.

O ponta brasileiro deixou o campo ao fim do primeiro tempo, na partida que terminou com vitória de sua seleção por 4 a 2, após ter marcado um gol de pênalti.

O Barcelona sentiu a ausência de Raphinha em suas duas últimas partidas, já que não pôde contar com ele na vitória sobre o Getafe por 3 a 0 no Campeonato Espanhol, nem no triunfo diante do Galatasaray por 4 a 1 em Istambul, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O programa da seleção brasileira durante a última data Fifa gerou críticas, depois de disputar duas partidas contra a Austrália antes de viajar a Calcutá para enfrentar a Índia, em uma turnê considerada de valor esportivo limitado em comparação com o desgaste imposto aos jogadores.

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17 de out. de 2026

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Ancelotti não obteve grande proveito desses jogos, com exceção da observação de alguns jovens talentos candidatos a integrar o projeto olímpico, entre eles Arthur Dias, zagueiro do Athletico Paranaense, que desperta o interesse do Barcelona com vistas à janela de transferências de inverno.

E enquanto o Barcelona ainda não se recuperou dos efeitos da lesão de Raphinha, Ancelotti se prepara para voltar às competições internacionais, já que a Confederação Brasileira anunciou que o treinador italiano revelará a lista da seleção para a próxima data Fifa na quinta-feira, 29 de outubro.

A seleção brasileira deve disputar dois amistosos em Cingapura, onde enfrenta o Japão no dia 14 de novembro, antes do confronto com a seleção de Cingapura no dia 17 do mesmo mês, no Estádio Nacional, que tem capacidade para cerca de 55 mil espectadores.

O duelo com o Japão será um reencontro entre as duas seleções após o confronto nas oitavas de final da última Copa do Mundo, enquanto a segunda partida marcará o primeiro encontro entre as seleções principais de Brasil e Cingapura.

A Confederação Brasileira defendeu a escolha desse destino, explicando em comunicado que a definição dos jogos levou em conta o calendário internacional, já que as grandes seleções europeias disputam partidas oficiais naquele período, o que reduz as chances de acertar amistosos com seleções do continente, situação semelhante à que ocorre na África.

Com a aproximação da nova data Fifa, o Barcelona segue atento à situação de seus jogadores convocados, diante do temor de que o cenário da lesão de Raphinha se repita e das possíveis ausências impactantes em um momento no qual a equipe busca manter seus bons resultados.

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